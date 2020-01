Basket: le leader Monaco chute à Boulogne-Levallois

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Monaco, leader du Championnat de France de basket, a encaissé sa troisième défaite de la saison sur le parquet de Boulogne-Levallois, 80 à 71, laissant la possibilité à Villeurbanne de reprendre la tête dimanche après-midi.

L'Asvel, qui a enchaîné un cinquième revers consécutif en Euroligue vendredi soir, se déplacera à Cholet dimanche en milieu d'après-midi (16h00).

Mais l'affiche de la 20e journée s'est disputée samedi soir dans le palais des Sports Marcel-Cerdan de Levallois entre l'ASM et Boulogne, 4e et qui affichait un bilan de 14 victoires pour cinq revers depuis le début de la saison.

Les hommes de Frédéric Fauthoux ont fait jeu égal durant les deux premiers quart-temps, avant d'accélérer dans le troisième, pour se donner une marge de neuf points avant les dix dernières minutes.

Les Franciliens ont résisté au retour de Monaco pour s'offrir la victoire non sans trembler dans le "money time", mettant fin à la série de douze matches sans défaite des joueurs du Rocher.

Dijon a profité de ce revers monégasque et de sa victoire sur le parquet de Gravelines, 88 à 80, pour rejoindre la Roca Team avec le même bilan.

En revanche, rien ne va plus en Alsace, avec Strasbourg qui a enregistré son dixième revers de rang toutes compétitions confondues, quatre en Coupe d'Europe et six dans le Championnat de France.

Samedi dans sa salle du Rhénus, les hommes de Vincent Collet ont coulé dans le deuxième quart-temps (29-16) et ont cédé finalement de trois points contre Orléans (80-77).

Après avoir arraché in extremis leur place pour la Leaders Cup (qui réunit les huit premiers du Championnat à l'issue de la phase aller), ils dégringolent à la 11e place.

