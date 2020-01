Biathlon: la France remporte le relais mixte simple de Pokljuka

Publicité Lire la suite

Pokljuka (Slovénie) (AFP)

Le duo français Emilien Jacquelin-Anaïs Bescond a remporté samedi le relais mixte simple de Pokljuka comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Les Bleus ont été aux avants-postes durant la quasi-totalité de la course (6 km pour les hommes, 7,5 km pour les dames), bien aidés par une belle sûreté au tir (5 fautes), et ont devancé de 5,9 secondes l'Estonie (Zahkna, Oja) et de 12,1 secondes l’Autriche (Eder, Hauser).

Au lendemain de sa 3e place lors de l'Individuel, Anaïs Bescond a elle confirmé sa belle forme avec ce succès, ne commettant que deux petites erreurs seulement à la carabine.

