Football: Cavani prêt à quitter le PSG, De Sciglio en approche?

Alors que la fin du mercato hivernal le 31 janvier approche, le Paris Saint-Germain n’a encore connu aucun mouvement au sein de son effectif, mais le club de la capitale pourrait bien perdre le meilleur buteur de son histoire, Edinson Cavani, actuellement en mal de temps de jeu.

On a souvent connu le Paris Saint-Germain plus actif en période de mercato et même si les dirigeants parisiens avaient averti qu’ils ne feraient pas de folies au moins de janvier, cette période de transfert reste tout de même particulièrement calme pour le club francilien.

En général, Paris cherche plutôt à se renforcer à l’intersaison, mais cette année le PSG pourrait bien perdre un joueur clé de son effectif. Avec 198 buts au compteur, Edinson Cavani est le meilleur buteur de l’histoire du club et s’il n’est pas le Parisien le plus « bling-bling », ses statistiques font de lui l’un des grands artisans des succès du PSG depuis son arrivée à Paris en juillet 2013. Seulement voilà, depuis le début de la saison, barré par l’Argentin Mauro Icardi au poste d’avant-centre, l’Uruguayen passe le plus clair de son temps sur le banc de touche et à 32 ans, il a des envies d’ailleurs.

Cavani vers l’Atlético Madrid

Le PSG écrase la Ligue et le championnat français semble bien trop petit pour qu’Icardi et Cavani se partagent le front de l’attaque parisienne, mais dans leur quête d’une victoire en Ligue des champions, les dirigeants parisiens se seraient bien vus conserver deux attaquants de cette trempe au moins jusqu’à la fin de saison, histoire de mettre toutes les chances de leur côté pour une compétition européenne qui leur a bien souvent joué de mauvais tours.

Le directeur sportif du PSG Leonardo avait fait savoir que Cavani irait jusqu’à la fin de soin contrat avec Paris en juin 2020, mais l’Uruguayen ne veut plus attendre. L’entourage du joueur a plusieurs fois relayé les velléités de départ de l’attaquant, dont les états de service irréprochables à Paris rendraient difficile son maintien dans l’effectif contre son gré. D’autant que l’Uruguayen dispose d’une offre de l’Atlético Madrid qui a offert 10 millions d’euros au PSG pour ce transfert. Trop peu pour les dirigeants parisiens, mais les Madrilènes seraient disposés à négocier. Cavani a d’ailleurs été laissé au repos pour le match du PSG face à Lille ce dimanche, ce qui semble rendre son départ quasiment inéluctable.

Un échange Kurzawa – De Sciglio ?

Un autre joueur parisien a été ménagé pour cette rencontre de championnat. Le latéral gauche Laywin Kurzawa pourrait bien faire ses valises pour la Juventus de Turin. Les Turinois seraient prêts à offrir en contrepartie leur latéral droit Mattia De Sciglio annoncé régulièrement à Paris ces derniers mois.

Cet échange réglerait facilement la question du remplacement numérique de Kurzawa. En revanche trouver un attaquant de substitution de la trempe de Cavani en l’espace d’une semaine s’annonce être une mission impossible pour Leonardo. Thomas Tuchel devra donc compter sur son effectif plutôt fourni en attaque (Choupo-Moting ou encore Draxler), mais nettement moins redoutable devant le but que l’Uruguayen. L’entraîneur parisien n’a plus qu’à prier pour que Mauro Icardi ne se blesse pas à l’approche des huitièmes de finale de la Ligue des champions.