Top 14: Toulouse domine l'UBB et se replace dans le Top 6

Toulouse (AFP)

Le Stade Toulousain a fait valoir son rang de champion de France et dominé dimanche l'Union Bordeaux-Bègles 22-14, qui perd au passage sa place de leader du Top 14, lors du match au sommet de la 14e journée.

Pas conservé dans les 28 pour France-Angleterre, l'arrière toulousain Thomas Ramos, repositionné à l'ouverture, s'est montré décisif, avec un essai, une passe décisive et 12 points au compteur.

Leader du championnat avant cette journée et symbolique champion d'automne, l'UBB n'avait plus perdu en Top 14 depuis le 19 octobre et un revers à Brive lors de la 8e journée. Elle cède la place de leader à Lyon, vainqueur de Toulon.

Dimanche, les Girondins ont été dépassés par la machine toulousaine, pourtant privée de sa charnière Ntamack-Dupont, du 3e ligne Cros, du talonneur Julien Marchand, du pilier gauche Baille, retenus en équipe de France, et de ses piliers droits, Aldegheri et Faumuina, blessés.

Après un mauvais début de saison qui coïncidait avec l'absence de ses internationaux au Japon (5 défaites lors de ses 8 premiers matchs), Toulouse avait enchaîné les victoires en novembre et décembre, avant de patiner pendant les fêtes en Top 14, avec un nul à domicile contre Toulon et une défaite à Paris contre le Stade Français.

Avec cette précieuse victoire, Toulouse continue sur sa dynamique de victoires en Coupe d'Europe et se replace à la 6e place avec 34 points, à 13 points de l'UBB (2e).

- Ramos décisif -

Il ne valait mieux pas arriver en retard au Stade Ernest-Wallon, dimanche soir: dès la 3e minute, une attaque de Médard côté droit a été stoppé à 5 mètres de la ligne. Ramos, en position d'ouvreur a alors renversé le jeu sur la gauche et adressé, du pied, une passe décisive pour le troisième ligne Alban Placines, qui s'est saisi de l'offrande et a appuyé dans l'en-but.

Fait rare, Thomas Ramos a frappé la transformation en coin et le ballon a heurté les deux poteaux puis la transversale, avant de ressortir.

L'UBB a riposté sans tarder. Radradra a perforé plein axe la défense toulousaine, Kolbe tenté en vain de le plaquer, mais le colosse fidjien a marqué entre les poteaux.

Mais sur un contre, le champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe a eu plus de réussite, il a intercepté une passe de Dubié et inscrit le 2e essai du Stade Toulousain (13) au bout d'une course supersonique.

Ensuite, les deux équipes ont accumulé les erreurs dans le dernier geste, mauvais choix ou en-avants et il a fallu attendre 35 minutes et une percée de Ramos qui a résisté à deux placages pour inscrire le 3e essai toulousain (19-7).

Une pénalité de Thomas Ramos a donné un peu plus de marge aux Toulousains. Le Stade Toulousain a continué de pilonner la défense bordelaise, s'est offert de longues séquences d'attaque, sans trouver la faille pour s'emparer du bonus offensif.

A la 70e, c'est le talonneur Pelissié qui a réduit la marque pour l'UBB, sur un travail des avants.

Toulouse-UBB a été l'occasion pour l'entraîneur Ugo Mola de faire confiance à des joueurs peu utilisés comme les jeunes piliers Tafili et Neti, le centre Fouyssac, le 3e ligne Placines et le 2e ligne Verhaeghe titulaires au coup d'envoi.

Lors de la 15e journée mi-février, le Stade Toulousain se déplacera en région parisienne pour affronter le Racing 92 et l'UBB recevra Lyon.

