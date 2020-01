Tropicale Amissa Bongo: Jordan Levasseur vainqueur, des Africains brillants

Le Français Jordan Levasseur, de l’équipe Natura4Ever Roubaix Lille Métropole, a remporté ce dimanche 26 janvier la quinzième édition de la Tropicale en détrônant l’Érythréen Natnael Tesfazion sur le circuit final de Libreville avec une seule seconde d'écart. Mais se sont bien les coureurs africains qui ont dominé la course durant toute la semaine.

« Je suis très impressionné par ces coureurs africains, ils sont tellement offensifs », raconte le souffle coupé Jordan Levasseur, vainqueur final de la Tropicale 2020 avec une seule seconde d’avance sur Natnael Tesfazion. Si c'est aussi un Français, Lorrenzo Manzin, qui s’est emparé de la victoire lors de l’ultime étape dans les rues de Libreville, les coureurs africains ont donné du fil à retordre durant toute la compétition aux professionnels venus d’Europe.

Qui a suivi l’édition 2020 de la Tropicale Amissa Bongo se souviendra que jamais auparavant, l’Afrique du vélo n’avait été aussi performante. Pourtant, après la création de la course en 2006, il avait fallu attendre quatre éditions pour voir un coureur africain gagner une étape. Nous étions en 2009 et il s’agissait du Sud-Africain Jamie Ball. Depuis, ils sont plusieurs à s’être fait un nom.

L'Érythrée toujours au top

À commencer par les Erythréens Daniel Teklehaimanot, vainqueur d’étape en 2011, et Natnael Berhane, premier Africain à remporter l’épreuve en 2014. Les deux athlètes avaient ensuite eu la joie de connaître la ferveur du public du Tour de France, preuve que la Tropicale Amissa Bongo reste bel et bien un tremplin.

Natnael Tesfazion marchera-t-il sur les traces de ses aînés ? Vainqueur de la deuxième étape à Oyem, il aura porté le maillot de leader jusqu'à deux tours de l'arrivée finale sur le circuit de Libreville, avant de le céder à Jordan Levasseur au jeu des bonifications. Même s’il ne comptait plus qu’une seule seconde d’avance sur son poursuivant à la veille de l’arrivée à Libreville, l'Érythréen s’est battu chaque jour comme un diable pour conserver sa tunique.

En 2020, la course a permis de faire émerger un nouveau nom érythréen : Biniam Girmay. Cette semaine, le jeune coureur de 20 ans, membre de la formation Nippo Delko Provence, s’est imposé à deux reprises. Tout d’abord dans les rues de Ndjolé, puis dans celles de Port-Gentil. « La Tropicale est une course une importante. L’année dernière j’ai remporté une étape et c’est comme cela que j’ai pu signer un contrat professionnel pour cette saison », raconte-t-il en anglais.

Il y a un an, Biniam Girmay avait créé́ la surprise en dominant au sprint à Franceville le grand sprinter allemand André Greipel, vainqueur de 11 étapes sur le Tour de France. « Les Érythréens ont vraiment été costauds sur toutes les étapes difficiles. Franchement, ils ont un sacré niveau. Je ne vois pas une grande différence entre eux et nous en Europe », nous confie le Français Victor Lafay (Cofidis), champion de France sur route espoirs en 2017.

L'Erythréen Natnael Tesfazion porteur du maillot jaune de leader durant la semaine. Photo: Gautier Demouveaux / Tropicale Amissa Bongo

« Les Érythréens ont désormais des résultats sur toutes les épreuves africaines auxquelles ils prennent part, explique Laurent Bezault, impliqué dans l'organisation du Tour du Faso et responsable du continent africain pour l'Union cycliste internationale. Depuis longtemps, il y a un travail de fond et une volonté de développer le cyclisme. Les Érythréens d’aujourd’hui sont peut-être les Colombiens de demain. » En 2019, Egan Bernal est devenu le premier Latino-Américain à s'imposer dans la « Grande Boucle ». Son compatriote Lucho Herrera avait été pionnier dans l’histoire du Tour de France avec une première participation en 1984. Et si l’Afrique, et l’Érythrée en particulier, marchait dès à présent sur les traces de Bernal ?

Une première pour l'Algérie et le Cameroun

L’Algérie a aussi dansé sur la piste aux étoiles avec une première victoire d’étape des Fennecs grâce à Youcef Reguigui. À Bifoun, le coureur qui a passé cinq années au plus haut niveau avec les équipes sud-africaines MTN-Qubeka et Dimension Data, a fini par décrocher un premier bouquet pour sa quatrième participation. Un soulagement pour le meilleur cycliste algérien de l’histoire, qui avait jusque-là, à son grand regret, pris l’habitude des podiums sans connaître la plus haute marche. Son compatriote Yacine Hamza est monté deux fois sur la deuxième marche du podium (5e et 6e étapes). Et l'infatigable Azzedine Lagab, 33 ans, est neuvième au classement général. « Désormais on arrive à rivaliser », dit-il en souriant.

Le sprint victorieux du Cameroun Clovis Kamzong face au Rwandais Joseph Areruya. Photo: Gautier Demouveaux / Tropicale Amissa Bongo

Par une température moyenne de 35 degrés, c’est un Camerounais, Clovis Kamzong, qui a surpris son monde jeudi dernier en remportant une victoire après 160 kilomètres d’échappée, en compagnie de trois autres coureurs. Une performance de taille. Sous le regard du jeune public gabonais de Mouila, pour sa dixième participation à la Tropicale, Clovis Kamzong a signé le premier succès d’un coureur d’Afrique centrale. « J'espère que cette victoire va relancer le cyclisme camerounais et que les autorités vont nous soutenir », a expliqué encore émerveillé son coéquipier Hervé Raoul Mba.

Après plus de 1 000 kilomètres de course d’Oyem à Libreville, le cyclisme africain a vécu une folle semaine, la plus belle depuis la création de cette course devenue incontournable sur le continent. La confrontation face aux professionnels venus d’Europe reste toujours un test. En 2020, il est largement réussi.

