Kobe Bryant en dix dates emblématiques

Star des Los Angeles Lakers et légende de la NBA, le basketteur américain Kobe Bryant est décédé ce dimanche 26 janvier dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans. Retour en images sur dix moments emblématiques de sa carrière.

18 octobre 1996. À tout juste 18 ans, Kobe Bryant dispute son premier match au Forum, l'antre des Los Angeles Lakers. Il a été drafté quatre mois plus tôt en 13e position par les Charlotte Hornets pour être aussitôt transféré dans la Cité des Anges. Il y retrouve le pivot Shaquille O'Neal, fraîchement arrivé d'Orlando. À eux deux, ils s'apprêtent à former l'un des duos les plus dominateurs de la NBA.

Kobe Bryant, entouré de Shaquille O'Neal (à gauche) et Byron Scott, le 18 octobre 1996. AFP/Vince Bucci

8 février 1998. Kobe Bryant devient le plus jeune titulaire d'un All Star Game, match de gala réunissant chaque année les meilleurs joueurs de la NBA. Il y affronte Michael Jordan, dont il est souvent présenté comme l'héritier. Kobe Bryant finit la rencontre avec 18 points et six rebonds en seulement 22 minutes, mais voit son équipe s'incliner face à celle de His Airness.

Face à face entre Michael Jordan des Chicago Bulls et Kobe Bryant des Lakers, en février 1998. AFP/Henny Ray Abrams

19 juin 2000. Face aux Pacers d'Indiana, Kobe Bryant remporte sa première finale NBA. Le joueur impressionne par son sang froid. Les Lakers récidivent l'année suivante face aux Philadelphia 76ers d'Allen Iverson, puis en 2002 contre les New Jersey Nets de Jason Kidd.

Kobe Bryant et so coéquipier Shaquille O'Neal et le trophée des vainqueurs du championnat de NBA, le 19 juin 2000. AFP

22 janvier 2006. Ce soir-là, les Lakers affrontent les Toronto Raptors au Staples Center. Un match ordinaire face à une équipe médiocre. En première mi-temps, Kobe Bryant inscrit 26 points. Honorable, mais pas extraordinaire. Avant de prendre feu. Trois points, lay-ups, toute sa panoplie offensive y passe. Le numéro 8 est inarrêtable. Il plante 27 points de plus en troisième quart-temps, puis 28 en dernière période. Avec 81 points, il réalise le plus gros score de l'histoire, depuis les 100 points de Wilt Chamberlain en 1962. Un exploit toujours inégalé.

Kobe Bryant en duel face à Eric Williams de dos) des Raptors de Toronto, le 22 janvier 2006. AFP/Noah Graham/NBAE via Getty Images

7 mai 2008. Kobe Bryant, qui joue désormais avec le numéro 24, est sacré meilleur joueur de NBA, le seul trophée de MVP en saison régulière de sa carrière. Avec une moyenne de 28,3 points (deuxième marqueur de la saison), 6,3 rebonds et 5,4 passes décisives, il devance aux votes Chris Paul, Kevin Garnett et LeBron James. Ce succès individuel aurait pu être accompagné d'une victoire collective, mais les Lakers sont sévèrement battus en finale par les Boston Celtics.

David Stern, commissaire à la NBA, remet à Kobe Bryant le trophée MVP, le 7 mai 2008. AFP/Stephen Dunn/Getty Images

24 août 2008. À Pékin, avec ses coéquipiers Carmelo Anthony et LeBron James, il remporte le titre olympique sous le maillot de « Team USA » après une victoire face à l'Espagne. Il récidivera quatre ans plus tard à Londres.

Kobe Bryant célèbre la victoire en finale des JO 2008 à Pékin. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

14 juin 2009. Les Los Angeles Lakers affrontent les Orlando Magics pour le cinquième match des finales NBA. Ils ont remporté trois des quatre premiers. Le Français Mickaël Piétrus est chargé de défendre sur Kobe Bryant sans toutefois parvenir à le freiner : l'Angelino marque 30 points prend 6 rebonds, distribue 5 passes décisives et effectue 4 contres. Les Lakers remportent le titre, le quatrième pour Bryant qui est élu MVP des finales. Sur la série, il a inscrit près de 33 points en moyenne.

Match des Lakers contre les Orlando Magic, le 14 juin 2009. AFP/NBAE Jesse D. Garrabrant/NBAE

17 juin 2010. Kobe Bryant célèbre son cinquième titre NBA après la victoire des Lakers face à leurs meilleurs ennemis : les Boston Celtics. Ce sera son dernier.

Kobe Bryant célèbre sa victoire contre les Celtics de Boston, le 17 juin 2010 à Los Angeles. AFP/NBAE Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

13 avril 2016. Kobe Bryant dispute à 37 ans le dernier match de sa carrière, dont les dernières saisons ont été gâchées par des blessures. Face aux Utah Jazz, il plante 60 points dans un Staples Center en ébullition. Avec un total de 33 643 points, il devient le troisième meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il sera dépassé un peu moins de quatre ans plus tard par LeBron James.

Lors du match des Lakers face au Jazz de l'Utah, le 13 avril 2016. AFP/Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images

18 décembre 2017. Les Los Angeles Lakers rendent hommage à leur joueur star en retirant ses deux maillots, frappés des numéros 8 et 24. Plus aucun Laker ne pourra les porter. Impressionnant par son éthique sportive et sa force mentale, mais parfois critiqué pour son égoïsme, le « Black Mamba » est celui qui aura le plus marqué le basket des années 2000.

Lors des adieux de Kobe Bryant au basket professionnel, le 18 décembre 2017. AFP/Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images