Open d'Australie: Monfils se fait "déchirer", mais souffre de la mort de Bryant

Melbourne (AFP)

Comme il le dit lui-même, Gaël Monfils s'est fait "déchirer" lundi en 8es de finale de l'Open d'Australie par Dominic Thiem, mais il refuse d'imputer cette défaite au choc reçu quelques heures avant le match en apprenant le décès de son idole Kobe Bryant.

Stan Wawrinka, vainqueur à Melbourne en 2014, a joué à un "très haut niveau" pour éliminer le Russe Daniil Medvedev 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (7/2), 6-2, avant le clou du spectacle, le choc entre Nick Kyrgios et Rafael Nadal.

Fanatique de basket, qu'il pratiquait à haut niveau avant de se consacrer au tennis, Kyrgios est entré dans la Rod Laver Arena et s'est échauffé vêtu du maillot de Bryant aux Lakers. Il l'a oté pour le match.

Avec "La Monf" (10e mondial), battu pour la 6e fois en 6 rencontres par l'Autrichien (5e) 6-2, 6-4, 6-4, disparaît le dernier des 18 Français engagés à Melbourne (13 dans le tableau masculin et 5 dans le féminin). Tous ses compatriotes avaient été éliminés à l'issue du 2e tour.

"Je n'ai pas fait forcément un bon match. Lui, il a fait un match solide. Il y a eu beaucoup de déchet en retour de ma part", a estimé Monfils, tout en reconnaissant avoir eu "beaucoup de mal à tenir la cadence qu'il (Thiem) imposait".

Le constat est là pour Monfils: "il était plus fort que moi".

"J'ai eu du mal à imposer quoi que ce soit", a-t-il résumé, en ajoutant dans la foulée "mais il n'y a pas mort d'homme..."

Car le Parisien était encore sous le choc du décès, quelques heures avant son match, de son idole Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère en Californie.

- "50 messages" -

"Quand je me suis réveillé, j'avais 50 messages de tous mes potes. On a passé une heure avec Elina (Svitolina sa compagne N.5 mondiale) à essayer de comprendre, de regarder. On était choqués. C'était quelqu'un qu'on admirait beaucoup", a expliqué ce fanatique de basketball.

Thiem, de son côté, estime avoir joué "un très, très bon match, du début à la fin".

"Hier déjà (dimanche, ndlr) à l'entraînement et ce matin à l'échauffement je sentais bien mes frappes", a-t-il souligné. Durant toute la rencontre en effet, il a obligé Monfils à déployer des trésors tactiques et des bijoux tennistiques pour le déborder. Impossible pour le Français de maintenir ce niveau sur tous les points.

L'Autrichien, qui a annoncé à Melbourne s'être séparé de son entraîneur Thomas Muster après deux semaines de collaboration, affrontera l'Allemand Alexander Zverev (7e) ou le Russe Andrey Rublev (16e) pour une place dans le dernier carré.

Double finaliste à Roland-Garros (2018 et 2019), son meilleur résultat en Grand Chelem, Thiem n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale à Melbourne.

- Halep N.2 -

Dans le tableau féminin, Simona Halep et Anett Kontaveit ont pris rendez-vous en quarts.

Halep (3e) a écarté la Belge Elise Mertens (17e) 6-4, 6-4 et redeviendra, grâce à cette victoire, N.2 mondiale à l'issue du tournoi.

"Il a fallu que je me calme (en fin de match) parce que quand je deviens nerveuse, je perds un peu la tête...", a commenté la Roumaine.

A 28 ans, l'ex-N.1 mondiale atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la 14e fois de sa carrière. A deux reprises (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019), elle a remporté le titre.

Elle avait atteint la finale à Melbourne en 2018 et avait été éliminée en 8es l'an dernier.

De son côté, Kontaveit (31e) a éliminé la Polonaise Iga Swiatek (56e) 6-7 (4/7), 7-5, 7-5, et jouera à 24 ans son premier quart de finale de Grand Chelem.

L'Espagnole Garbine Muguruza, 32e mondiale, n'avait plus atteint les quarts à Melbourne depuis 2017. C'est désormais chose faite après avoir dominé la Néerlandaise Kiki Bertens (10e) 6-3, 6-3.

"Le premier jour, je n'étais pas très à l'aise. Mais je m'améliore à chaque tour", s'est félicitée l'ex-N.1 mondiale.

