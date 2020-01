La Fédération internationale de MMA (IMMAF) crée une division Afrique

La Fédération internationale d’arts martiaux mixtes (IMMAF) a annoncé la création d’un « Comité régional en Afrique », ce 28 janvier 2020. « Ce comité africain sera le premier comité d’un réseau global servant à développer la stratégie et les objectifs de l’IMMAF de manière plus efficace à l’échelon national », souligne un communiqué de cette institution qui gère les compétitions amateurs de MMA. Ce comité régional, le premier de son genre donc, devra également travailler à la reconnaissance de ce sport de combat auprès des ministères des Sports et comités nationaux olympiques.