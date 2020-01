Le handball français au pied du mur

Guillaume Gille (c) et Didier Dinart lors des Championnats d'Europe en 2017.

Didier Dinart n’est plus l’entraîneur de l’équipe de France de handball. Guillaume Gille, jusqu’ici bras droit de Dinart, reprendra le flambeau pour tenter de qualifier les Bleus pour les JO de Tokyo l’été prochain lors d’un tournoi de qualification olympique (TQO) à Paris en avril.

Après le fiasco de l'Euro 2020, le hand français n’a plus le droit à l’erreur. Les Bleus doivent désormais qualifier la France pour les JO de Tokyo l’été prochain. Le TQO aura lieu du 17 au 19 avril à Paris-Bercy avec trois rencontres en trois jours, un vrai marathon. La Croatie, le Portugal et la Tunisie seront les adversaires des Français et les deux premières équipes iront au Japon.

Lors de l’Euro, les Bleus avaient été battus dès le premier match face aux Portugais (28-25). Il faudra donc se retrousser les manches pour ne pas revivre une nouvelle fois un tel échec. Et ne pas sous-estimer la Croatie, désormais vice-championne d’Europe, tout comme la Tunisie, battue à domicile par l’Égypte lors de la récente Coupe d’Afrique des nations.

Un échec humiliant lors de l'Euro 2020

Deux semaines après l'Euro 2020, Guillaume Gille s'est vu confier les clés de la sélection française. Le président de la Fédération, Joël Delplanque, a expliqué ce revirement mardi 28 janvier, lors d'un point presse à la Maison du handball à Créteil, en évoquant l'« échec inacceptable et humiliant » du dernier Championnat d'Europe. L’ancien sélectionneur Didier Dinart, à la tête des Bleus à l'automne 2016, a été remplacé par son adjoint Guillaume Gille. Les deux hommes avaient remporté ensemble les plus grands titres en tant que joueurs, avant de guider les Bleus vers un sixième titre mondial, en 2017 à domicile.

Face au risque de voir les Bleus aller droit dans le mur lors du TQO « la décision de sa mise à l'écart devait être prise », a souligné Delplanque. Néanmoins, « faire porter la responsabilité sur Didier Dinart serait injuste », a-t-il nuancé, en assumant sa part de responsabilité dans l'échec.

Retrouver de la confiance

Une non-qualification pour les JO de 2020 constituerait un énorme camouflet pour le handball tricolore. Depuis plus de dix ans, les Bleus trustent les podiums. Ils ont été médaillés à 13 reprises sur les 18 dernières compétitions internationales. Les Français ont notamment remporté les JO de 2008 et de 2012, et les Mondiaux 2009, 2011, 2015 et 2017. En 2018 et 2019, les Français sont rentrés à la maison avec le bronze autour du cou. Un résultat considéré comme décevant et synonyme de stagnation après les défaites en demi-finale face à l’Espagne et le Danemark.

Aujourd’hui, Guillaume Gille a conscience de l' « énorme responsabilité » et du « défi » qui se présente à lui. Les Bleus doivent retrouver une confiance quelque peu effilochée et « des repères », indique l'aîné de la fratrie Gille, dont les deux frères Bertrand et Benjamin ont eux aussi été internationaux. La France n'a jamais raté les Jeux olympiques depuis son émergence sur la scène internationale en 1992 et les « Bronzés » de Barcelone.