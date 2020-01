Top 14: le Japonais Matsushima signe à Clermont

Publicité Lire la suite

L'arrière international japonais Kotaro Matsushima, l'une des révélations du dernier Mondial de rugby, s'est engagé pour deux ans avec Clermont, annonce mardi le club dans un communiqué en se félicitant de "cet énorme recrutement".

"Pisté par de nombreux clubs" de la planète selon l'ASM, ce joueur polyvalent (arrière ou ailier) de 26 ans et aux 36 sélections, qui évolue actuellement aux Sungoliath Suntory (Top League au Japon), a signé jusqu'en juin 2022 et découvrira le Top 14 et le stade Michelin "dès l'été prochain".

Premier joueur de l'histoire du rugby nippon à inscrire un triplé lors d'une Coupe du Monde, lors du match d'ouverture face à la Russie, Matsushima (1,78 m, 88 kg) a été une "véritable révélation" de la dernière compétition "où ses courses tranchantes et ses appuis de feu ont ébloui le monde du rugby", souligne le club auvergnat.

Il s'est classé au final troisième marqueur de la compétition avec cinq essais inscrits en cinq matches. Son arrivée, qui compensera les départs en fin de saison des arrières néo-zélandais Isaia Toeava et anglais Nick Abendanon, est "une formidable nouvelle pour le club, notre région et nos supporters", s'enthousiasme Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM.

"Mon souhait était de rejoindre une grande équipe de rugby et un club qui désirait réellement m’intégrer dans ses objectifs. Les Clermontois sont en contact avec moi depuis longtemps et ont montré beaucoup d'intérêt à ma venue", raconte Matsushima dans le communiqué.

Champion du Japon en 2017 et 2018, il a marqué 19 essais en sélection et avait déjà mis un pied en France en 2011 en jouant avec les Espoirs du Stade Toulousain.

