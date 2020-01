Open d'Australie: "Je n'ai pas fait un mauvais match", estime Nadal malgré la défaite

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

Battu mercredi en quarts de finale de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a estimé qu'il n'avait "pas fait un mauvais match" et a tenu à donner tout le crédit de sa victoire à Dominic Thiem: "félicitations à lui".

QUESTION: Que retenez-vous de ce match ?

REPONSE: "C'était un très bon match. Je pense que c'était du tennis de haut niveau. Je pense que Thiem a très bien joué. Il était très agressif, il a joué de très bons coups. Même depuis des zones compliquées, il était capable de faire des coups incroyables. Rien à dire, juste bien joué à lui."

Q: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire différemment ?

R: "Oui, gagner les tie-breaks. Mais c'est comme ça, parfois les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez. Je pense que je n'ai pas fait un bon tie-break dans le premier set. Dans le deuxième, j'étais revenu dans la partie mais il a joué avec la bonne détermination. Il remettait toujours une balle de plus dans des zones difficiles pour moi. Je pense qu'il jouait très bien. Il joue avec beaucoup d'énergie, d'agressivité et de détermination. Donc félicitations à lui. Honnêtement, je n'ai pas fait un mauvais match. Je me suis donné une chance jusqu'au dernier point. Les balles devenaient vraiment lourdes au fur et à mesure qu'on les jouait. Il est plus jeune, il est très rapide. Avec ces balles lourdes, c'est parfois compliqué de faire des coups gagnants. Il a beaucoup de puissance donc il est capable de faire ces magnifiques coups dans des positions difficiles."

Q: Etiez-vous frustré, énervé contre vous-même ?

R: "Honnêtement, non. Même dans les moments difficiles... Je sais à quel point c'est dur de perdre deux tie-breaks, après 2h30 ou 2h40 contre un joueur dont vous savez qu'il ne faiblira pas physiquement. Même dans ces conditions, j'ai continué à tout donner dans le troisième set et dans le quatrième. Mais non, je n'étais ni frustré, ni nerveux du tout. J'ai juste essayé de faire de mon mieux sur chaque point."

Propos recueillis en conférence de presse

© 2020 AFP