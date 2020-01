NBA: l'émotion Bryant continue d'inonder les parquets de larmes

Lors de la rencontre NBA des Brooklyn Nets face aux Detroit Pistons, deux chaises vides sur lesquelles avaient été posées des fleurs symbolisent l'endroit où Kobe Bryant et sa fille Gianna avaient pris place lors d'un match au Barclays Center le 21 décembre

Los Angeles (AFP)

Les larmes ont continué de couler sur les parquets nord-américains mercredi lors des multiples hommages rendus à l'occasions des rencontres NBA à la star disparue des Lakers, Kobe Bryant.

A New York, les Nets et leurs fans lui ont rendu hommage dans une vidéo diffusée avant le match contre Detroit et en respectant huit secondes de silence. Kyrie Irving, proche de Bryant, n'a pu retenir ses larmes.

Deux chaises vides au bord du terrain où reposaient des bouquets de fleurs ont symbolisé l'endroit où Kobe Bryant et sa fille Gianna, 13 ans, également décédée dans l'accident d'hélicoptère survenu dimanche, avaient pris place lors d'un match au Barclays Center le 21 décembre.

La rencontre, durant laquelle les spectateurs scandaient des "Kobe, Kobe, Kobe", a été remportée par Brooklyn qui est venu à bout de Detroit (12-115) grâce notamment aux 10 de ses 28 points marqués par Spencer Dinwiddie durant le quatrième quart-temps.

- "C'est la Mamba mentality" -

Séchant lui aussi ses larmes, Victor Oladipo, de retour sur les parquets après un an d'absence, a fait référence à la "Mamba mentality" de Bryant pour expliquer son prodigieux tir à 3 points en cloche qui a permis à Indiana d'arracher la prolongation avant le buzzer contre Chicago.

"J'ai juste tiré. C'est la Mamba mentality. C'est pour Kobe et toutes les personnes présentes dans l'hélicoptère", a-t-il dit ému aux larmes après la victoire (115-106), la 8e de rang des Pacers sur les Bulls.

Ces derniers, qui avaient le match en mains, ne s'en remettront pas et craqueront ensuite en prolongation malgré les 21 points de Chandler Hutchison.

Damian Lillard a réussi son premier triple-double en carrière (36 points, 11 passes, 10 rebonds) pour mener les Portland Trail Blazers à la victoire contre les Houston Rockets (125-112) malgré les 13 rebonds de Carmelo Anthony.

Seule équipe du haut de tableau à jouer mercredi, les Utah Jazz, troisièmes de la conférence Ouest (32v-15d), se sont inclinés à San Antonio (127-120).

Dans les autres rencontres, Memphis s'est imposé à New York chez les Knicks (127-106) et Oklahoma City est allé l'emporter à Sacramento (120-100).

C'est aussi en hommage à Kobe Bryant et à la combativité qu'il incarnait que l'équipe des Lakers a repris le chemin de l'entraînement mercredi. "Nous voulons défendre ce que Kobe représentait. Nous avons toujours voulu le rendre fier, et nous n'avons pas l'intention de changer", a affirmé l'entraîneur des Lakers, Frank Vogel, à la presse.

Des joueurs stars comme LeBron James et Anthony Davis étaient sur le parquet mais sont restés à l'écart des médias.

Sur le plan sportif, le calendrier est fixé. La NBA avait certes décidé de reporter le derby initialement programmé le 28 janvier, qui devait opposer les Lakers aux Clippers, l'autre franchise de Los Angeles. Mais la prochaine rencontre aura lieu comme prévu vendredi, face aux Trail Blazers de Portland, au Staples Center.

