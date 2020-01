XV de France: Galthié imprime sa marque

Publicité Lire la suite

Nice (AFP)

Des choix forts pour sa première équipe... Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a décidé jeudi de lancer deux néophytes, l'arrière Anthony Bouthier et le pilier Mohamed Haouas, face aux Anglais, dimanche en ouverture du Tournoi des six nations.

Au total, dans ce premier XV de départ, il n'y a que douze "survivants" du Mondial au Japon sur les 23 de la feuille de match. Et seulement trois joueurs avec au moins 20 sélections: le centre du Stade français Gaël Fickou (25 ans, 51 sélections), celui du Racing 92 Virimi Vakatawa (27 ans, 21 sélections) et son coéquipier de la deuxième ligne Bernard Le Roux (30 ans, 37 sélections).

Outre Haouas et Bouthier, il y aura quatre nouveaux face aux Anglais, Boris Palu et Cameron Woki prenant place sur le banc. C'est beaucoup mais pas exceptionnel: en 2001, Bernard Laporte avait lancé neuf bizuts (Rougerie, Traille, Poitrenaud, Gelez, Marsh, Michalak, Ntamack, Poux et Privat) face à l'Afrique du Sud... Le XV de France s'était imposé (20-10).

Pour les deux débutants de Montpellier, c'est la suite logique d'une belle histoire: poussés par leur entraîneur à Montpellier Xavier Garbajosa, Bouthier et Haouas poursuivent leur ascension fulgurante. L'ancien maçon et le pilier remis de ses écarts de jeunesse vont vivre un sacré baptême du feu face aux hommes d'Eddie Jones.

"Ca prouve que, en sport, tout est possible. On a des cursus classiques qui sont présents mais ça change d'avoir des joueurs qui émergent avec un parcours différent, plus complexe. On a retenu les joueurs parce qu'ils sont performants, en club et à l'entraînement", confie Galthié pour justifier ces deux choix forts.

En première ligne, Haouas retrouvera les deux Toulousains Julien Marchand et Cyril Baille. Marchand, capitaine en club, va connaître sa première titularisation en sélection, un an et un jour après sa grave blessure à un genou face au pays de Galles, dans le Tournoi.

- Retour de Thomas, Dupont-Ntamack toujours là -

C'est un désaveu pour Jefferson Poirot (27 ans, 33 sélections), remplaçant pour la troisième fois seulement de sa carrière.

Derrière ce pack new look, le déroutant ailier du Racing 92 Teddy Thomas, absent en sélection depuis plus d'un an, effectue son grand retour. Etincelant depuis le début de la saison, l'ancien Biarrot, âgé de 26 ans, vivra sa 17e sélection aux côtés de joueurs déjà présents lors du Mondial-2019, les centre Fickou et Vakatawa, donc, et l'ailier de Clermont Damian Penaud (23 ans, 16 sélections).

La charnière, sans surprise, est 100% Toulousaine avec Antoine Dupont (23 ans, 20 sélections) au poste de demi de mêlée et Romain Ntamack (20 ans, 12 sélections) à l'ouverture.

"C'était la charnière de la Coupe du monde et on peut dire que, durant ce Mondial, cet axe 9-10, et même jusqu'aux centres et aux ailiers, a donné entière satisfaction", a expliqué Galthié.

"Vu le contexte compliqué, ils ont été performants, ils ont su s'adapter à l'environnement. Il faut de la continuité dans la construction de cette équipe. On s'appuie sur eux pour continuer à travailler et développer le potentiel de notre équipe", a-t-il ajouté.

Reste à voir ce que ce XV de France va donner. "Dimanche, c'est une grande journée qui nous attend et on s'y prépare depuis un certain temps. La matinée, l'arrivée au stade, l'échauffement, la Marseillaise... et après le match... le niveau émotionnel est présent", assure Galthié.

"L'intensité est promise et elle sera là. Ensuite, bien sûr, vous ne pouvez pas nous empêcher d'être ambitieux dimanche. On y va avec beaucoup d'humilité. Mais très ambitieux."

