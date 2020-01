Basket-ball: eh boom, Bam Adebayo est au All Star Game NBA!

Bam Adebayo, l’intérieur du Heat de Miami, a été retenu pour disputer le All Star Game NBA, ce match de gala annuel qui oppose les joueurs les plus en vue de la ligue nord-américaine de basket-ball. Cette sélection récompense la belle saison de l’Américain d’origine nigériane.

Bam Adebayo recevra-t-il en juin le trophée de joueur ayant le plus progressé (« Most Improved Player », MIP) de la saison 2020-2021 en NBA ? Les progrès de l’Américain d’origine nigériane ont en tout cas été reconnus à leur juste valeur, ce 30 janvier. Car pour sa troisième année dans la ligue nord-américaine de basket-ball, l’intérieur du Heat de Miami a en effet été retenu au All Star Game. Cette rencontre de gala rassemble chaque année les éléments les plus en vue du championnat US.

Bam Adebayo fait partie d’une vague de neuf petits nouveaux, qui vont être du All Star Game pour la première fois, le 16 février à Chicago, comme le Français Rudy Gobert, le Slovène Luka Doncic et le Camerounais Pascal Siakam.

Une montée en puissance

Le natif de Newark (New Jersey) n’est pas encore aussi connu que ses compères. Mais ça pourrait vite changer. Depuis ses débuts en NBA, en 2017, celui qui est sorti de la prestigieuse équipe universitaire, les Wildcats de Kentucky [1], ne cesse en effet de confirmer, voire de surprendre. Lorsqu’il a été sélectionné à la 14e place de la draft [2], l’intéressé était surtout étiqueté « joueur athlétique ». Et pour cause : du haut de ses 207 centimètres, et avec 117 kilos de muscles, le numéro 13 avait tout du monstre physique. Sans parler de ses larges épaules, de ses bras interminables et de sa détente remarquable.

Mais, depuis, Edrice Femi Adebayo dit « Bam » a démontré qu’il avait la plupart des qualités d’un intérieur moderne : mobilité, capacité à passer le ballon et à shooter à mi-distance. Seule une plus grande agressivité en défense et une adresse plus fiable aux lancers francs et surtout à 3 points manquent à sa panoplie du parfait poste 4/5.

Preuve de son habileté en tout cas, il a été retenu pour disputer le Skills challenge du All Star Week-end. il s'agit d'une compétition durant laquelle les joueurs effectuent à tour de rôle une série d’exercices plus adaptés à un basketteur de la taille d'un meneur de jeu qu’à un pivot comme le Miamian.

L’hommage de Greg Poppovich

Bam Adebayo s’est en tout cas montré suffisamment convaincant pour que Miami, en pleine transition après trois saisons mitigées, lui confie davantage de responsabilités. En septembre 2019, le Heat a ainsi fait prolonger son protégé pour une quatrième année. À raison puisque l’équipe floridienne en est à 32 victoires pour 15 défaites.

Bam Adebayo s’est même attiré un hommage (et de sacrés regrets) de la part d’un des meilleurs coaches de la NBA, Gregg Popovich. L’entraîneur des Spurs de San Antonio, qui était en charge de l’équipe des États-Unis l’été dernier, a estimé qu’il avait sans doute fait une boulette en n’emmenant pas à la Coupe du monde 2019 en Chine celui qui était également convoité par la sélection nigériane. « Avec ce qu'on voit de lui cette saison, c'est vrai que j'ai secoué la tête de dépit plusieurs fois, a lâché le technicien. Ce n'est pas le joueur que j'ai vu durant notre préparation (du Mondial). Peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'aurais dû m'y prendre autrement pour que ces qualités soient plus visibles ». Depuis quelques semaines, elles crèvent les yeux et l’écran.

[1] Des stars actuelles de la NBA comme Karl-Anthony Towns, Anthony Davis, DeMarcus Cousins, John Wall, sont issues des Wildcats de Kentucky.

[2] La « Draft » se déroule en juin, chaque année. Les équipes NBA annoncent à tour de rôle les jeunes joueurs qu’elles ont choisis.