Boxe: Junior Makabu, premier Congolais sacré champion du monde

Junior Ilunga Makabu est devenu ce 31 janvier 2020 le premier congolais champion du monde de boxe anglaise au sein d’une des quatre grandes fédérations. Il a décroché la ceinture des lourds-légers WBC, ce vendredi à Kinshasa, en battant le Polonais Michal Cieslak par décision des juges.

Junior Ilunga Makabu est entré dans l’histoire du sport congolais et de la boxe africaine, ce 31 janvier 2020 à Kinshasa. Devant son public, le « Léopard » de Kananga est devenu le premier boxeur de RDC champion du monde au sein d’une des quatre grandes fédérations professionnelles (WBA, WBC, WBO, IBF). Le voilà paré de la ceinture verte et or de roi des lourds-légers (cruiserweights).

Mais que ce fut dur face au Polonais Michal Cieslak qui comptait 19 victoires en autant de combats avant ce Championnat du monde WBC ! Junior Makabu a dû aller au bout des douze rounds pour l’emporter sur décision des juges.

La confrontation, qui avait lieu en plein air, a même plutôt mal débuté, face à un Cieslak plus précis et disposant d’une meilleure allonge. C’est à partir de la 3e reprise que la star locale se met en effet à avancer. Et à la 4e reprise, le Congolais réussit à placer un puissant crochet du gauche, faisant chanceler son adversaire.

Compté par l’arbitre, Michal Cieslak repart néanmoins à l’assaut et met Junior Makabu en difficulté, à son tour. Ce dernier est compté lors de la 5e reprise.

Une guerre d’usure

La suite ? Une guerre de tranchée entre les deux hommes. La moiteur de Kinshasa ne fait pas les affaires de Michal Cieslak qui semble fatiguer. Il parvient certes à asséner encore quelques coups au détenteur de la ceinture silver WBC des cruiserweights. Mais il est touché au nez et saigne.

A la fin de l’ultime reprise, Junior Makabu est sûr de son fait et dresse les poings vers le ciel. Devant les siens et le président du pays, Félix Tshisekedi, il est déclaré vainqueur. Il est sacré à l’issue de sa 25e victoire en 27 combats pros.