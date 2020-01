Où en est le cyclisme féminin en France ?

Dans le cadre des journées de médiatisation du sport féminin « Sport Féminin Toujours », la Fédération française de cyclisme organise, le samedi 1er février, au Vélodrome National, une journée découverte pour présenter ses actions dans le cadre du développement du cyclisme féminin.

Sur le vélodrome de Saint-Quentin dans les Yvelines en région parisienne, des baptêmes sur piste seront proposés à toutes les femmes présentes ce week-end. « C’est très bien que des filles puissent venir essayer de faire du vélo sur piste. Cela peut créer des envies. Celles qui n’oseraient pas prendre de licence de peur de se retrouver uniquement avec des garçons auront peut-être l’occasion de changer d’avis », raconte au micro de RFI l’ancienne pistarde Laurie Berthon, notamment aux championnats de France de vitesse par équipes et vice-championne du monde de l'omnium.

Plus de visibilité pour plus de licenciées

« Il y a des progrès depuis quelques années. Le cyclisme féminin est un peu plus médiatisé. On progresse, mais il y a encore du travail. Il faudrait que plus de courses féminines passent à la télévision. Il faudrait plus de communication de la part des instances nationales et internationales pour sensibiliser le public », indique Laurie Berthon.

« Je note que l’Union cycliste internationale (UCI) a fait des efforts pour le cyclisme féminin », explique la jeune retraitée des pistes. Depuis la saison 2020, l’UCI a lancé une réforme pour que les féminines aient le même les mêmes minimums de salaire. Les féminines bénéficieront en outre d’une assurance maladie, et maternité.

Plus de visibilité permettrait aussi à la Fédération française de cyclisme d’augmenter l’effectif des féminines. En 2018, elles étaient 12 150 à posséder une licence fédérale. Il faut dire que depuis le départ de Jeannie Longo, le cyclisme féminin manque de figure d’autorité pour valoriser la discipline, notamment dans les médias. Avec l'or olympique en 1996 à Atlanta, ses 13 couronnes mondiales et ses 59 titres nationaux, Jeannie Longo, 40 ans de carrière, présente le palmarès le plus riche du sport féminin français.

Vers un Tour de France cycliste féminin ?

Si le Tour de Grande-Bretagne, le Tour de Norvège ou encore le Giro en Italie ont leur épreuve féminine, ce n’est pas le cas pour le Tour de France. Depuis 2009 et la dernière édition de la Grande Boucle féminine, le cyclisme féminin n’a plus cette épreuve phare sur le territoire français. David Lappartient, président de l’UCI reconnaît « qu'il manque une épreuve féminine de référence, télévisée à l'échelle mondiale ».

Ce qui n’a pas empêché certaines équipes françaises de créer leur structure féminine. Comme l’équipe Arkéa Pro Cycling Team qui abrite désormais le Colombien Nairo Quintana. « Sur cette première année, elles bénéficieront de la même structure que les garçons », déclare le directeur sportif Franck Renimel dans les colonnes du Télégramme.

L’équipe féminine FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, formation née dans la Vienne en 2006, est quant à elle assurée d’évoluer au sein du Women’s World Tour (WWT). L’UCI lui a octroyé une licence pour poursuivre son aventure au plus haut niveau mondial jusqu’en décembre 2023. Le budget a notamment été porté à 1,3 million d’euros afin que l’ensemble de l’effectif et de l’encadrement soient professionnels. Une avancée importante pour le cyclisme féminin français.