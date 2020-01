Marathon: le Kényan Eliud Kipchoge défendra son titre aux JO 2020

Eliud Kipchoge, champion olympique en titre, recordman du monde et premier homme à passer sous les 2 heures sur la distance, sera le leader de la sélection kényane pour le marathon des Jeux olympiques en août à Sapporo, sélection qui a été divulguée ce 31 janvier. Kipchoge est entré dans l'histoire, non seulement du marathon mais du sport, en passant sous la barre jusqu'alors réputée infranchissable des 2 heures sur les 42,195 km en octobre dernier à Vienne, lors d'un marathon non officiel monté sur mesure pour lui.