L1: le Paris SG écrase Montpellier (5-0) et conforte sa place de leader

Paris (AFP)

Le Paris SG a écrasé Montpellier (5-0) devant son public, samedi lors de la 22e journée de Ligue 1, confortant provisoirement sa place de leader avant le déplacement de son dauphin Marseille à Bordeaux, dimanche soir (21h00).

Les coéquipiers de Neymar, encore en grande forme, ont plié la rencontre en première mi-temps après l'ouverture du score de Pablo Sarabia (8e) et l'exclusion du gardien montpelliérain Dimitry Bertaud (18e). En supériorité numérique, les Parisiens ont ensuite alourdi la marque par Angel Di Maria (41e), un but contre son camp de Daniel Congré (45e), Kylian Mbappé (57e) et Layvin Kurzawa (65e).

© 2020 AFP