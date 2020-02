XV de France: "accepter les émotions" contre les Anglais, conseille Raphael Ibanez

Publicité Lire la suite

Saint-Denis (AFP)

Rajeunie au moment d'affronter dimanche les vice-champions du monde anglais, le XV de France doit "accepter les émotions" pour "entrer une nouvelle fois dans la grande tradition des France-Angleterre", conseille le manager des Bleus Raphaël Ibanez.

Q: Charles Ollivon va connaitre contre les Anglais sa première en tant que capitaine, comme vous le 7 février 1998. Comment aborde-t-on cette première ?

R: "L'événement qui approche suffit à densifier le joueur et le capitaine et je dois féliciter Charles pour la façon, depuis le premier jour du rassemblement, dont il a rassemblé ses coéquipiers, cherché cette unité pour préparer au mieux cette rencontre. Il est serein, il est prêt et je pense que nous sommes bien préparés aussi".

Q: Un Crunch au Stade de France, pour cette équipe assez inexpérimentée, est-ce beaucoup de pression ?

R: "On est là avec eux, on vit profondément le moment, donc oui certainement les joueurs aussi vivent avec leur propres impressions et ressentis. Évidemment, pénétrer dans cette enceinte en sachant qu'un grand match nous attend suscite des émotions et, justement, je pense que c'est important de prendre et d'accepter ces émotions parce que ça nous enrichit, nous densifie et amène une énergie positive qui sera forcément décuplée demain (dimanche), avec l'exigence d'un match de très haut niveau".

Q: Que faut-il faire pour les battre ?

R: "On a parlé de promesse, d'engagement, de dépassement de soi. Ca parait nécessaire, parce que ce match signifie entrer une nouvelle fois dans la grande tradition des France-Angleterre, avec une intensité qui est promise aussi par l'adversaire (le sélectionneur Eddie Jones a promis une "brutalité absolue", ndlr). L'Angleterre a un statut qui est tout à fait justifié, seconde nation mondiale. A l'heure actuelle l'équipe de France est 7e donc évidemment on ne va pas clamer haut et fort que nous avons trouvé les ressources nécessaires pour les battre mais il n'est pas interdit d'être ambitieux. Vu les conditions (météorologiques, ndlr) annoncées, qui pourraient s'améliorer en cours de match, la bataille au milieu de terrain va être féroce. Chaque mètre gagné aura son importance, notamment au niveau du cinq de devant. Il faudra aussi être capable de déjouer les pièges tendus par les stratèges adverses, notamment sur le jeu au pied. Si on parvient à contrer à ce niveau-là, on aura nos chances".

Propos recueillis en conférence de presse

