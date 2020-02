Rugby: le XV de France débute l’ère Galthié en triomphant des Anglais

Pour le premier match du nouveau sélectionneur Fabien Galtier qui reprend les rênes de l’équipe après dix années en dents de scie, les Français ont largement tenu tête aux vice-champions du monde anglais, qui leur avaient pourtant promis l’enfer, en s’imposant 24-17 dans le premier match du Tournoi des six nations.

La dernière fois, on avait laissé le XV de France plein de regrets au Japon après avoir laissé filer une place en demi-finale de la Coupe du monde face au Pays de Galles (20-19) dans un match que les Bleus semblaient pourtant maîtriser avant l’expulsion de Vahaamahina. Depuis cette fin octobre, le sélectionneur Jacques Brunel a laissé sa place à Fabien Galtier, et ce « Crunch » à domicile au stade de France, semblait tomber à point nommé pour faire table rase du passé et oublier les désillusions précédentes. Les Bleus n’ont pas déçu.

Eddie Jones avait pourtant averti que les joueurs français allaient être mis à l’épreuve : « Ils n’ont jamais été confrontés à l’intensité et à la brutalité physique avec laquelle nous allons jouer dimanche », a lâché le sélectionneur anglais. Il faut dire qu’au coup d’envoi, l’expérience du niveau international semblait largement peser en la faveur des Anglais. Treize titulaires comptaient moins de 20 sélections en Bleu contre seulement quatre du côté du XV de la Rose. Une prise de risque assumée par Fabien Galthié qui souhaite insuffler un nouvel élan au rugby français en s’appuyant sur une génération de jeunes joueurs deux fois champions du monde des moins de 20 ans en 2018 et 2019.

Démonstration française en première période

Ce nouveau projet de jeu alléchant aurait toutefois pu sembler présomptueux face aux vice-champions du monde en titre, mais c’est pourtant bien le pari de Galthié qui a payé dans une première période où les Anglais ont reçu une leçon de rugby et sont rentrés aux vestiaires à 17-0, après une pénalité de Romain Ntamack et deux essais de Vincent Rattez et du nouveau capitaine tricolore Charles Ollivon.

Dès lors, difficile d’imaginer nos meilleurs ennemis rester spectateurs et ne pas réagir, et c’est certainement à ce moment que ce nouveau XV de France s’est montré le plus intéressant. Dès le retour des vestiaires, les Anglais ont mis une énorme pression sur la défense française qui a su résister pendant cinq bonnes minutes à l’assaut continue des hommes d’Eddie Jones sans jamais céder à l’image du troisième ligne centre tricolore Grégory Aldritt, auteur d’une performance majuscule et élu homme du match.

Les Français vont malgré tout finir par céder sur un essai de Jonny May à la 58e minute de jeu. L’ailier anglais doublera la mise à 65e minute en slalomant à travers une défense française étrangement apathique. Entretemps, Charles Ollivon avait lui aussi inscrit son second essai mais à 24-14, les vieux démons planaient de nouveau au-dessus de la tête des Bleux et la crainte d’un retour sur le fil du XV de la Rose n’a fait qu’ajouter un peu plus de suspense aux 15 dernières minutes de jeu.

Les Bleus désormais parmi les favoris du Tournoi

Il y a quelques mois, les Français auraient peut-être perdu ce match mais pas ce XV de France là qui semble avoir gagné en assurance et sérénité à l’image d’Anthony Bouthier qui a empêché George Kruis d’aplatir in extremis à la 75e minute. ce ne fut pas suffisant pour inverser la tendance, mais les Anglais ont tout de même fini par obtenir une pénalité transformée par Owen Farrell à la 80e pour sceller le score à 24-17.

Le renouveau du XV de France espéré avec l’arrivée en poste de Fabien Galthié démarre en tout cas sous les meilleurs auspices. Débuter le Tournoi en remportant le « Crunch » avec la manière, deux ans après la dernière victoire des Bleus face aux Anglais peut inciter à l'optimisme et désormais, la France fait figure de prétendant crédible à la victoire finale. Le vrai test sera face à un autre favori du Tournoi, le Pays de Galles, mais avant cela il faudra aller gagner contre l’Italie le 9 février prochain.