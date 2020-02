USA: plus de 102 millions de téléspectateurs ont suivi le Super Bowl

Plus de 102 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis ont regardé le 54e Super Bowl, le 2 février 2020

Los Angeles (AFP)

Plus de 102 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis ont regardé dimanche le 54e Super Bowl, remporté par Kansas City aux dépens de San Francisco (31-20), diffusé sur les différentes plateformes du réseau Fox, a annoncé lundi le groupe Nielsen spécialisé dans la mesure d'audience.

Dans le détail, l'audience de la finale du championnat de football américain (NFL), qui a également proposé un show assuré par Shakira et Jennifer Lopez à la mi-temps, a atteint 99,9 millions de téléspectateurs sur le réseau de télévision Fox.

En incluant la diffusion simultanée en espagnol sur Fox Deportes et le streaming sur les plateformes Fox, NFL et Verizon, ce sont 102 millions de téléspectateurs qui étaient devant leurs écrans pour assister à ce spectacle.

Des chiffres en légère augmentation par rapport au Super Bowl de la saison passée, remporté par New England Patriots contre les Los Angeles Rams. Une finale insipide, surnommée après coup "Super Bore" qui avait attiré 98,2 millions de téléspectateurs sur CBS, 100,7 millions au total en comptant ceux de la chaîne ESPN Deportes en langue espagnole et les internautes via les plateformes de streaming.

De fait, la progression d'audience est la première constatée en cinq ans pour un Super Bowl.

