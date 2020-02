Violences sexuelles: bras de fer entre Roxana Maracineanu et Didier Gailhaguet

Le patron du patinage français a répondu, mercredi 5 février, à la demande de démission formulée par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu deux jours plus tôt. Il n’a pas l’intention de quitter son poste et contre-attaque. Une guerre de tranchées s'engage.

« Il dira, lorsqu'on aura des témoignages, pour le mettre lui en cause personnellement ou lui en tant que président de fédération, il dira devant le juge que je suis moralisatrice », a réagi, ce jeudi 6 février au micro de la radio RTL la ministre des Sports à propos du patron du patinage français, Didier Gailhaguet, qui refuse de démissionner comme le souhaite la ministre, en plein scandale de violences sexuelles.

Roxana Maracineanu reproche à la Fédération française des sports de glace (FFSG) d'avoir remis l'entraîneur Gilles Beyer, aujourd'hui accusé de viol par l'ancienne championne de patinage Sarah Abitbol, dans le circuit au début des années 2000, malgré une enquête administrative soulignant des attitudes inappropriées.

Roxana Maracineanu « drapée dans ses certitudes »

Lors d’une conférence de presse mercredi 5 février, le président de la FFSG avait déploré que la ministre, « moralisatrice » et « drapée dans ses certitudes », ne l'écoutait pas. Roxana Maracineanu avait explicitement demandé à Didier Gailhaguet de démissionner. Ce que le patron du patinage français n’a pas fait. C'est donc une guerre de tranchée qui débute entre les deux protagonistes.

Selon la ministre des Sports, Didier Gailhaguet « trouve plus intéressant de défendre son poste ». « Je ne suis pas étonnée parce qu'il est accroché à ce poste depuis longtemps », avance-t-elle. Une allusion au fait que Didier Gailhaguet est à la tête de la FFSG depuis 1998, avec une seule interruption entre 2004 et 2007.

L'enquête administrative avait en effet conduit le ministère à sortir l'entraîneur de ses rangs en 2001, mais ce dernier avait ensuite retrouvé une place dans son club d'origine, les Français volants, à Paris, ainsi que dans les instances de la FFSG. « Je n'ai absolument pas protégé Gilles Beyer », soutient Gailhaguet. « Quand il dit qu'il ne sait pas, il était où, il était sur quelle planète ? », rétorque Roxana Maracineanu, qui décrit « une petite fédération », « un petit monde ». La veille, sur RTL, Didier Gailhaguet estimait être victime d'une cabale orchestrée « par un mélange de beaucoup de choses ». Il affirme avoir appris les accusations de viols de Sarah Abitbol « il y a une semaine et demie », pour des faits remontant à plus de 20 ans.

Didier Gailhaguet est « tombé bien bas »

Porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye enfonce le clou et estime ce jeudi que Didier Gailhaguet est « tombé bien bas » et qu'il est « à la limite de l'injure » lorsqu'il qualifie Roxana Maracineanu de « ministre moralisatrice ». Sibeth Ndiaye avait déjà appuyé la demande de démission de M. Gailhaguet formulée par la ministre des Sports. « En tant que président d’une fédération dans laquelle de tels agissements ont eu lieu, il a évidemment une responsabilité morale, avait-t-elle déclaré à l’issue du dernier Conseil des ministres. Cette position est partagée par l’ensemble du gouvernement. »

« Le sport est tout sauf sali, il est en train de devenir de plus en plus propre, tout ce déballage de témoignages, ce n'est pas des témoignages dégueulasses, c'est une manière de laver notre sport, de le faire grandir et ça va servir l'image du sport », explique à l'AFP Nathalie Péchalat, qui appelle les athlètes à ne plus se taire après les révélations de violences sexuelles dans le patinage français. La championne d'Europe (2011, 2012) a pris sa retraite sportive en 2014. « Ce n'est pas "Plus belle la vie", c'est "Plus moche la vie sportive", le petit feuilleton », commente Nathalie Péchalat à propos du bras de fer entre la ministre des Sports et le président de la fédération.