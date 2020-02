Ligue 1: Angers tourné vers le terrain, l'OM veut rester invaincu

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Dans la tourmente après les accusations visant son président, Angers retrouve le terrain vendredi (20h45) contre Lille, lors d'une 24e journée de Ligue 1 où Marseille voudra prolonger face à Toulouse une série d'invincibilité qui dure depuis fin octobre.

Le SCO d'Angers, 13e du championnat, s'apprête à recevoir les Dogues dans une atmosphère plombée par la mise en examen de Saïd Chabane, accusé d'agressions sexuelles par quatre jeunes femmes travaillant ou ayant travaillé au club.

Les joueurs ont beau assuré "se concentrer juste sur le football", comme l'a affirmé l'attaquant Sada Thioub, ils ne pourront pas échapper au lourd contexte qui entourera ce match.

Sur le terrain, les Angevins ont quoi qu'il arrive bien besoin d'une victoire, eux qui courent après depuis le 21 décembre en championnat. Les hommes de Stéphane Moulin restent sur trois revers, toutes compétitions confondues, alors que Lille vient d'enchaîner deux succès.

- Rennes à la relance -

La réussite, Marseille surfe dessus depuis de longues semaines. Ses deux dernières défaites datent du 27 octobre (en L1) et du 30 octobre (en Coupe de la Ligue).

Victorieux à Saint-Etienne mercredi, les hommes d'André Villas-Boas voudront prolonger la série d'invincibilité -- actuellement de 15 matches -- face à une équipe de Toulouse en pleine détresse. La lanterne rouge n'a récolté qu'un seul point sur les 13 derniers matches.

Six points derrière l'OM, Rennes compte sur la réception de Brest samedi pour conforter sa place sur le podium et effacer la déception vécue mardi à Lille (défaite 1-0).

"On a un effectif jeune et on sait qu'on devra batailler. Il ne faut surtout pas paniquer parce qu'on a perdu un match et qu'on était un peu moins bien", a clamé l'entraîneur Julien Stéphan.

Dixième de Ligue 1, Monaco tentera samedi soir à Amiens d'enchaîner un deuxième succès consécutif, une performance que l'équipe de Wissam Ben Yedder n'a plus réalisé en championnat depuis début décembre.

La 24e journée se clôturera par le choc entre le Paris SG et Lyon dimanche au Parc des princes.

Vendredi 7 février

(20h45) Angers - Lille

Samedi 8 février

(17h30) Marseille - Toulouse

(20h00) Metz - Bordeaux

Amiens - Monaco

Dijon - Nantes

Rennes - Brest

Nice - Nîmes

Dimanche 9 février

(15h00) Montpellier - Saint-Etienne

(17h00) Strasbourg - Reims

(21h00) Paris SG - Lyon

