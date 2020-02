Athlétisme: le Suédois Armand Duplantis bat le record du monde de Lavillenie à la perche

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Suédois Armand Duplantis, âgé de seulement 20 ans, a battu le record du monde du saut à la perche du Français Renaud Lavillenie grâce à un saut à 6,17 m lors du meeting en salle de Torun (Pologne) samedi.

Champion d'Europe 2018 et vice-champion du monde en octobre à Doha (Qatar), Duplantis a franchi 6,17 m à son deuxième essai pour effacer la marque de 6,16 m de Renaud Lavillenie établie en février 2014 en Ukraine.

Né et élevé aux Etats-Unis, mais représentant la Suède en compétition internationale, le pays de sa mère, Duplantis est entré dans la légende de l'athlétisme en ayant désormais sauté plus haut que le "Tsar" ukrainien Sergei Bubka (6,15 m en 1993) et que le champion olympique 2012 français, toujours en activité et en plein concours lui-même à Rouen en France.

Dans une forme éblouissante, Armand Duplantis avait annoncé la couleur mardi en manquant de très peu de passer déjà 6,17 m lors du meeting de Düsseldorf (Allemagne), remporté avec un meilleur saut à 6 m.

Samedi, il a survolé le concours de Torun en franchissant toutes ses barres au premier essai avec une marge énorme, même à 5,92 m puis 6,01 m.

Véritable prodige de la perche qui détient de nombreux records du monde non officiels dans les catégories de jeunes, Armand Duplantis multiplie les exploits depuis deux ans. En 2018 il était devenu champion d'Europe senior à l'issue d'un concours fantastique à Berlin en août grâce à un saut à 6,05 m.

En octobre dernier, à l'issue d'une saison où il avait franchi plusieurs fois la marque mythique des 6 m, il était devenu vice-champion du monde à Doha (Qatar) avec un saut à 5,97 m, battu par l'Américain Sam Kendricks.

