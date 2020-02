Judo: Clarisse Agbegnenou en route pour Tokyo 2020

La judokate française Clarisse Agbegnenou, attendue dans quelques mois à Tokyo pour l’or olympique en moins de 63 kilos, a fait vibrer son public ce samedi 8 février en remportant le Grand Slam de Paris face à la Japonaise Nami Nabekura. Agbegnenou signe sa sixième victoire dans la capitale.

Publicité Lire la suite

Depuis l'AccorHotels Arena de Paris,

Le regard de Clarisse Agbegnenou ne trompe pas. Si elle esquisse un sourire à la fin de son troisième combat de la matinée face à une Canadienne, la Française semble absorbée par l’objectif du jour : être performante devant ses fans.

Après une pause dans l’après-midi, Clarisse Agbegnenou revient terminer sa tâche, alors que la nuit tombe sur la capitale française. La voilà une nouvelle fois titrée à domicile après sa finale gagnée contre la Japonaise Nami Nabekura. Clarisse Agbegnenou, tête de gondole des féminines françaises, aura été la seule tricolore à se hisser en finale ce samedi. « Je suis une compétitrice. Il fallait que je gagne pour montrer que je suis la patronne », dit-elle toute satisfaite. La Japonaise l’avait battue en Chine il y a quelques semaines. « Rien n’est acquis, il va falloir continuer à travailler, essayer d’assimiler d’autres techniques », ajoute la Française, détendue, en forme, qui espère avoir la même pression positive à Tokyo.

Oublier Rio 2016

La quadruple championne du monde, dont le dernier sacre avait eu lieu à Tokyo en août 2019, est bien avec Teddy Riner (en lice ce dimanche) l’une des têtes d’affiche du Grand Slam de judo ce week-end à Paris. Chaque fois qu’elle pose les pieds sur le tatami, le public français s’époumone en scandant son prénom. Mais la demoiselle a aussi en tête son Graal : l’or olympique. Dans quelques mois, à Tokyo, Clarisse Agbegnenou sera, avec Riner, l’attraction du judo tricolore.

Clarisse Agbegnenou, reine française de la discipline, qui possède déjà le plus beau palmarès du judo féminin français, avait terminé au pied du podium aux JO de Rio au Brésil en 2016, balayée par la Slovène Tina Trstenjak. « Je suis déçue, je suis très déçue de moi. Après, je repars quand même avec une médaille d'argent. Je suis déçue mais il faut que j'accepte », disait-elle à l’époque. « La tête et le corps, rien n’allait », avançait-elle récemment dans les colonnes du quotidien Le Monde. Pour la première fois de sa vie elle avouait un vrai sentiment d’échec.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Aujourd’hui, Clarisse Agbegnenou a même l’intention d’être porte-drapeau au Japon. Pour le moment, elle répète ses gammes, dans le but d’être parfaite le jour J à Tokyo. « Ici à Paris, elle est à domicile et dans son jardin. Elle est sereine, efficace, concentrée dans ce qu’elle fait », explique à RFI Larbi Benboudaoud, responsable de l'équipe de France féminine.

Une fille très attendue

A 27 ans, Clarisse Agbegnenou semble être dans la force de l’âge pour assouvir son rêve. « C’est une fille que l’on attend beaucoup et il va falloir veiller à ce qu’il n’y ait pas trop de pression extérieure, prévient Larbi Benboudaoud. Jusqu’à présent, elle a toujours su gérer sa notoriété, mais on sait que les Jeux olympiques c’est particulier ».

Selon le technicien français, Clarisse Agbegnenou doit arriver au Japon avec de l’envie et de la fraîcheur. Deux ingrédients qui définissent la personnalité de cette athlète qui a débuté sa discipline et le haut niveau assez tôt, et qui s’ennuierait sans le judo.

Clarisse Agbegnenou, née prématurée avec son frère jumeau, réanimée à la naissance, croque la vie à pleines dents. Celle qui refuse de croire que certaines choses sont impossibles sait certainement que Tokyo arrive au bon moment. « On l’accompagne, on pose le cadre de l’exigence du haut niveau. Et ensuite c’est à elle d’écrire sa propre histoire », confie Larbi Benboudaoud.