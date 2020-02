Violences sexuelles dans le patinage: Didier Gailhaguet démissionne

Didier Gailhaguet n'est plus président de la Fédération française des sports de glace. Son sort a été scellé lors d'un conseil fédéral extraordinaire qui s’est tenu ce samedi 8 février 2020 à Paris. Le patron du patinage français a démissionné après une série de révélations d’agressions sexuelles dans le milieu.

Avec notre envoyée spéciale sur place, Laura Martel

C’est au cours d’un discours d’une vingtaine de minutes durant lequel il a d’abord longuement vanté son bilan que Didier Gailhaguet a annoncé sa démission. Le patron de la fédération française des sports de glace (FFSG) a d‘abord répété qu’il avait certainement fait des erreurs, mais pas de fautes dans ce dossier. Il a également rappelé qu’il n’était pas encore président au moment des agressions dénoncées ces derniers jours et qui remontent à plus de trente ans.

Mais c’est parce qu’il est conscient de constituer un point de blocage et qu’il fallait que la fédération tourne la page que Didier Gailhaguet a donc finalement démissionné. Il dirigeait depuis plus de vingt ans, avec une pause entre 2004 et 2007, la FGSD.

« Un choix personnel »

Selon lui, la décision a été un « choix personnel ». Le conseil fédéral, seul organe qui était habilité à le limoger, n’aura donc pas voté. Il faut dire que la position de Didier Gailhaguet était devenue difficilement tenable après les témoignages de sportifs dans la presse qui l’accusaient d’avoir couvert les entraîneurs mis en cause. Et surtout l’appel public lundi 3 février de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à sa démission.

La présidence par intérim sera donc assurée par la présidente du conseil fédéral Maryvonne Del Torchio. Ses premiers mots ont été pour les victimes, connues ou encore inconnues : « ma porte leur est grande ouverte », a-t-elle indiqué avant de préciser que la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences seraient désormais inscrites au cœur du programme sportif de la fédération.

