Judo: "Il vaut mieux que ça m'arrive maintenant", positive Riner

"Il vaut mieux que ça m'arrive maintenant", positive Teddy Riner, battu pour la première fois depuis plus de neuf ans et après 154 combats remportés consécutivement au tournoi de Paris dimanche, à six mois à peine des JO-2020 à Tokyo.

Q: Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

R: "Vous êtes choqués quand l'adversaire vous met dans le vent, qu'il est plus fort que vous et vous met ippon. Là, je me dis juste: +M..., ce n'est pas passé+. Il faut comprendre pourquoi. Il faut se dire aussi que tôt ou tard, ça allait arriver. Mais maintenant, l'objectif, je l'ai toujours dit, c'est Tokyo. Et j'ai envie de vous dire encore autre chose: je suis déchargé d'une pression, parce que compter les combats pour aller chercher (le record de) Yamashita (203 gagnés consécutivement), c'est +relou+. Je n'aime pas perdre, mais il y a un soulagement. Je vais pouvoir travailler mieux, sans me dire: +Il faut que tu gagnes encore tant de combats pour battre le record+. Surtout qu'il ne m'intéresse pas celui-là. Ce que je veux vraiment, c'est aller chercher Nomura (le seul judoka triple champion olympique, en poids légers), aller chercher cette médaille d'or à Tokyo et rentrer un peu plus dans l'histoire de mon sport. Aujourd'hui (dimanche), j'ai perdu, on se remet au boulot."

Q: Comment vivez-vous cette défaite ?

R: "Je ne peux pas être vexé, je n'ai pas pris une +boîte+, je me suis mis tout seul dans cette situation. Il vaut mieux que ça m'arrive maintenant. On a encore le temps, il reste encore cinq mois de préparation. Si ça m'arrive aux Jeux, là, je serai vexé et je ne serai pas comme ça devant vous."

Q: Comment l'expliquez-vous ?

R: "Il a manqué quelque chose aujourd'hui (dimanche). Peut-être de l'explosivité, de l'agressivité...Pourtant, j'étais super bien dans ma tête et niveau judo. On va débriefer tout ça avec tout le staff. Il faut comprendre pourquoi c'est arrivé, ce qu'il a manqué, pourquoi ce n'est pas passé aujourd'hui (dimanche). Ce n'était pas ma journée. Maintenant, il faut se remettre au travail, repartir de plus belle. Il reste deux ou trois compétitions pour bien se préparer, et surtout beaucoup d'heures d'entraînement, et de remise en question. Il faut garder ça en ligne de mire. Et Kageura, la prochaine fois que je le prends à l'entraînement ou en compétition, je vais l'exécuter."

