NBA: Toronto continue de briller, Bucks et Lakers en vitesse de croisière

Toronto améliore deux records de franchise, Milwaukee et les Lakers restent premiers de leur conférence, et Denver profite de la défaite des Clippers face à Minnesota, largement remanié après la trade deadline: voici le résumé de la soirée NBA de samedi.

. Toronto se surpasse

En s'imposant sur le fil contre Brooklyn (119-118), les Raptors n'en finissent plus de gagner, améliorant deux records de franchise en cours.

Les champions en titre enchaînent ainsi une quatorzième victoire de suite et une dixième victoire d'affilée à l’extérieur.

Pascal Siakam (20 points) a donné la victoire à Toronto en inscrivant un lancer franc à 22 secondes du terme, quand Fred VanVleet a inscrit 29 points et Terence Davis 20 points.

. Milwaukee et Lakers sans pitié

La meilleure attaque de la ligue (119,9 points par match) affrontait la meilleure défense (104,8) et, sans grande surprise, Milwaukee a dominé Orlando (112-95), grâce à un Giannis Antetokounmpo qui a raté de peu le triple-double (19 points, 18 rebonds et 9 passes décisives).

Evan Fournier a marqué 14 points, pris 3 rebonds et offert 4 passes décisives, n'empêchant pas la cinquième défaite de rang à domicile pour le Magic, qui n'a plus gagné à Orlando depuis le 8 janvier et s'enfonce à la dangereuse huitième place, la dernière qualificative pour les play-offs.

A l'Ouest, les Lakers l'ont emporté face aux Warriors de Golden State 125-120, grâce à des double-double de LeBron James (22 points, 11 passes décisives) et Anthony Davis (27 points, 10 rebonds). Avec 3 paniers à 3 points, LeBron devient le quinzième meilleur scoreur à cette distance dans l'histoire de la NBA, avec 1 831 paniers réussis.

. Les Nuggets capitalisent

Minnesota, qui a remanié près de la moitié de son effectif lors de la trade deadline (9 arrivées et 9 départs au total), a surpris les Clippers (142-115), pourtant bien aidés par Kawhi Leonard et ses 29 points inscrits.

Les Timberwolves mettent ainsi fin à une terrible série de 13 défaites de rang, grâce aux 24 points inscrits par Jordan McLaughlin, son meilleur score en carrière.

Malik Beasley a également inscrit 23 points pour son premier match chez la franchise du Minnesota, après avoir été cédé par les Nuggets qui, de leur côté, ne se sont pas fait prier pour profiter de cette défaite des Clippers dans la course à la deuxième place de la conférence Ouest.

Denver effectue bien la bonne opération de la soirée avec sa victoire sur Phoenix 108-117.

. Les "Frenchies"

Petite soirée pour les Français, remplaçants. Sekou Doumbouya a marqué 5 points en 13 minutes pour Detroit, prenant également 3 rebonds défensifs en quelque 12 minutes sur le parquet.

En face, pour les Knicks de New York victorieux 95-92, Frank Ntilikina a marqué 2 points, pris 2 rebonds et offert une passe décisive en 14 minutes.

Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés samedi:

Indiana - La Nouvelle-Orleans 117 - 124

Toronto - Brooklyn 119 - 118

Sacramento - San Antonio 122 - 102

Phoenix - Denver 108 - 117

Minnesota - LA Clippers 142 - 115

Charlotte - Dallas 100 - 116

Detroit - New York 92 - 95

Golden State - LA Lakers 120 - 125

Orlando - Milwaukee 95 - 111

