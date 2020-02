Ski alpin: la Suissesse Suter s'offre son premier super-G à Garmisch

Publicité Lire la suite

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) (AFP)

Quatre semaines après sa première victoire en Coupe du monde lors de la descente d'Altenmarkt-Zauchensee, la Suissesse Corinne Suter s'est offert son premier super-G en s'imposant dimanche sur la redoutable piste bavaroise de Garmisch-Partenkirchen, où plusieurs skieuses sont parties à la faute.

Ce succès à "GAP" permet à Corine Suter, souvent placée cette saison en super-G mais jamais gagnante avec la course allemande, de prendre la tête de la Coupe du monde de la spécialité. Elle compte désormais 39 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone seulement 5e.

"Pour être honnête, avec les points, je ne suis pas très bonne. Mais ce n'est pas mon but pour l'instant. Je souhaite juste prendre les courses comme elles viennent et skier le plus vite", a expliqué Suter après sa victoire.

"Aujourd'hui, j'ai skié avec ma tête et avec mon coeur, sans pression et c'est comme ça que je dois faire toujours", s'est-elle réjouie.

Après avoir enchaîné trois week-ends de vitesse (Bansko, Rosa Kuthor et Garmisch), Suter va pouvoir un peu souffler puisque les disciplines techniques (géant et slalom) sont au programme la semaine prochaine à Kranjska Gora (Slovénie).

Suter est la cinquième skieuse à remporter un super-G cette saison après l'Allemande Viktoria Rebensburg en ouverture à Lake Louise (Canada), puis l'Italienne Soffia Goggia à Saint-Moritz (Suisse), Mikaela Shiffrin à Bansko (Bulgarie) et Federica Brignone à Rosa Kuthor (Russie).

- Fractures pour Rebensburg et Goggia -

Sur les quatre précédentes lauréates, Shiffrin avait renoncé à l'étape de Garmisch à la suite du décès de son père en début de semaine.

Rebensburg et Goggia sont allées dans les filets, preuve que la Kandahar est l'une des pistes les plus difficiles de la saison sur le circuit féminin.

Toutes les deux sont redescendues dans l'aire d'arrivée sur les skis, mais les examens médicaux passés dans l'apres-midi ont révélé des fractures, synonymes de fin de saison pour les deux skieuses.

Goggia s'est cassé le bras gauche. Quant à Rebensburg, lauréate la veille de sa première descente, elle souffre d'une fracture du plateau tibial du genou gauche, qui ne cécessite pas d'opération.

"Le fait que ma saison soit terminée me laisse un goût amer. Mais j'ai de la chance dans la malchance: tous les ligaments ont tenu, et j'ai confiance, je vais pouvoir à nouveau skier vite après la rééducation", a commenté l'Allemande.

Dans la lutte pour le classement général, Brignone n'a pas réalisé le rapproché espéré sur Shiffrin, qui compte toujours 145 points d'avance alors que l'Américaine de 24 ans était absente ces deux derniers week-ends.

Les Françaises ont intégré le top-10 de la course, avec notamment Tiffany Gauthier qui a également sa meilleure performance en Coupe du monde avec une très belle 4e place à seulement un centième de seconde de la Suissesse Wendy Holdener, troisième devant l'Autrichienne Nicole Schmidhofer. Romane Miradoli a pris la 8e place.

