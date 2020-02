Tempête Ciara: de nombreux matches de football reportés dans le nord de l'Europe

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La tempête Ciara bouleverse l'organisation des compétitions sportives sur le nord de l'Europe. De nombreuses rencontres de championnats de football professionnels ont été reportées en Allemagne, Belgique, Pays-Bas et en Grande-Bretagne.

Après les décisions de report entérinées dès samedi aux Pays-Bas et en Belgique, les championnats anglais et allemand ont eux aussi pris à quelques heures des coups d'envoi des mesures préventives, alors que des rafales pouvant aller jusqu'à 140 km/h sont attendues sur le nord de l'Europe.

La rencontre de championnat d'Allemagne entre Mönchengladbach et Cologne, prévu à 15h30, a été reportée, "le déplacement en sécurité des supporters après le match ne pouvant pas être garanti", a annoncé le Borussia Mönchengladbach, quatrième de Bundesliga.

La rencontre phare de la journée entre le leader, le Bayern Munich, et son dauphin, le RB Leipzig, prévue à 18h00, reste programmée.

En Angleterre, seules deux rencontres étaient au programme.

Manchester City a décidé, avec l'accord de West Ham, de reporter le match de la 26e journée de Premier League "dans l'intérêt de la sécurité des supporters et du personnel de sécurité", a annoncé le club.

En revanche, l'autre match prévu entre Sheffield United et Bournemouth semble lui devoir se tenir, bien que Manchester et Sheffield ne soient distants que d'une cinquantaine de kilomètres.

A Londres, une course de 10 kilomètres à laquelle devaient participer 25.000 coureurs a été annulée.

Samedi, les officiels néerlandais et belges avaient préféré anticiper les décisions de report.

Les quatre matches prévus dimanche dans le championnat néerlandais, dont celles de haut de tableau entre l'AZ Alkmaar (2e) et Feyenoord (3e), et FC Utrecht (7e) et l'Ajax Amsterdam (1er), ont été reportés.

Même décision en Belgique où quatre rencontres planifiées dimanche ont aussi été reportées, dont celle opposant le Standard de Liège (4e) au leader, le FC Bruges.

En France, aucune rencontre n'a été annulée, la tempête ne devant toucher que le nord du pays, où 35 départements ont été placés en vigilance orange. Le match de la 2e journée du Tournoi des six nations contre l'Italie au Stade de France a été maintenue, de même que les trois rencontres de Ligue 1 de football, dont PSG-Lyon prévu à 21h00.

La tempête Ciara qui va toucher une partie de l'Europe, notamment le Royaume-Uni et l'Irlande, va engendrer de forts vents ainsi que de fortes pluies.

Des annulations et des retards dans le transport aérien, ferroviaire et maritime ont été enregistrées et les organismes métrologiques nationaux mettent en garde contre des dégâts sur les habitations et de possibles coupures de courant.

