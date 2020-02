Tournoi des six nations: Et de deux pour les Bleus, en attendant mieux

Le demi de mêlée du XV de France Baptiste Serin court à l'essai contre l'Italie dans le Tournoi des six nations, le 9 février 2020 au Stade de France à Saint-Denis

Saint-Denis (AFP)

Le XV de France, parti pied au plancher puis laborieux en seconde période, a dominé l'Italie (35-22), dimanche au Stade de France, pour débuter le Tournoi des six nations par deux succès. Une première depuis 2016.

Une semaine après le succès probant devant l'Angleterre (24-17), les Bleus prennent du même coup la première place du classement du Tournoi 2020, doublant l'Irlande, devancée à la différence de points (+20 contre +17). Le XV du Trèfle a dominé l'Ecosse (19-12) puis le pays de Galles (24-14), prochain adversaire des Français dans deux semaines, à Cardiff.

Les Français ont inscrit cinq essais par Teddy Thomas (6e), Charles Ollivon (17e), Grégory Alldritt (38e), Romain Ntamack (58e) et Baptiste Serin (73e), synonymes de bonus offensif.

Contrairement à son prédécesseur Jacques Brunel, qui avait débuté par deux défaites (devant l'Irlande 15-13 puis l'Ecosse 32-26 en 2018), Fabien Galthié lance donc son mandat par deux succès. Comme Guy Novès, Philippe Saint-André et Marc Lièvremont avant lui.

Il faut d'ailleurs remonter à l'édition d'il y a quatre ans, et la première de Novès, pour voir les Bleus entamer un Tournoi par deux victoires (Italie 23-21 puis Irlande 10-9).

Dans la semaine suivant le succès défensif contre les Anglais, le sélectionneur des Bleus avait promis "des progrès", notamment dans l'animation offensive. Le vent et la pluie n'ont pas forcément aidé les Français à développer leur jeu, à commencer par Romain Ntamack qui a raté deux transformations et une pénalité en première période, abandonnant du même coup sept points en chemin.

Mais l'essentiel est ailleurs: le XV de France a enchaîné un deuxième succès, à défaut d'avoir complètement répondu aux exigences de son sélectionneur.

-Dupont, Willemse et Alldritt tiennent la maison-

Car, si ses hommes arrivent à la trêve internationale avec cinq points de plus dans l'escarcelle, Galthié connaît désormais l'ampleur de la tâche qui l'attend.

La collection de pénalités, ballons perdus en touche ou abandonnés au cours des quarante dernières minutes ont symbolisé la fin de l'état de grâce, né avec le succès face aux Anglais.

Comme contre ces derniers, la conquête a en effet été défaillante. Et, comme dimanche dernier, les remplaçants français, à l'exception de Taofifénua, Serin et Jallibert, n'ont pas été capables d'apporter l'étincelle qu'il manquait.

A la 55e minute, les Bleus avaient même déjà raté dix-huit plaquages. Pas de quoi ravir l'exigeant entraîneur de la défense Shaun Edwards.

En première période déjà, après une entame convaincante, ils avaient connu un étonnant passage à vide, un véritable trou noir, qui a permis à des Italiens jusque-là bien pâles de revenir dans une rencontre où ils n'ont pourtant jamais vraiment existé (13-0 à la 17e, 13-10 à la 28e).

Heureusement, le XV de France peut s'appuyer sur des individualités, Antoine Dupont en tête. Le Toulousain a encore une fois été brillant, avec une nouvelle performance XXL pour le moteur des Bleus, assortie de plus de 70 mètres gagnés et trois défenseurs battus. Le deuxième ligne Paul Willemse aussi a tenu la baraque, avec 14 plaquages en 43 minutes à peine. Sans oublier Grégory Alldritt, encore couronné "Homme du match", et auteur de nombreuses charges dévastatrices.

Mais les Bleus déplorent tout de même trois essais encaissés devant la Squadra Azzurra. Ils ont désormais quelques jours de repos, avant de plonger dans la préparation du déplacement à Cardiff pour affronter le pays de Galles, tenant du titre. Un rendez-vous qui constituera un bel examen de passage pour le nouveau XV de France.

