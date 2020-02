Fed Cup: la France avec la Russie et la Hongrie pour inaugurer la nouvelle formule

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'équipe de France de Fed Cup, lauréate de l'édition 2019 en novembre dernier, affrontera la Russie et la Hongrie en phase de groupes pour la première de la nouvelle formule de la compétition par équipes, du 14 au 19 avril à Budapest, selon le tirage au sort réalisé mardi.

A l'instar de ce que connaît depuis 2019 la Coupe Davis, son pendant masculin, la Fed Cup se concentre à partir de 2020 autour d'une phase finale d'une semaine.

Les douze équipes qualifiées - les deux finalistes sortantes, le pays hôte, un pays invité et huit nations issues d'un premier tour sur le modèle classique domicile/extérieur, ont été réparties en quatre groupes de trois.

La France s'en est plutôt bien sortie en héritant de la Russie et de la Hongrie, qui bénéficiera cependant du soutien de son public. Australie, Bélarus et Belgique composent le groupe B, Etats-Unis, Espagne et Slovaquie le groupe C, et République tchèque, Allemagne et Suisse le groupe D. Le premier de chaque poule se hissera en demi-finales.

Chaque rencontre se disputera selon un format réduit, en deux simples et un double, au lieu de quatre simples et un double auparavant.

Au lieu de trois week-ends de compétition répartis au long de l'année (février, avril et novembre), sur ses terres ou sur celles de son adversaire, il n'y a ainsi plus qu'une ou deux échéances maximum par an.

En novembre dernier, pour la dernière finale sur le principe domicile/extérieur, les Françaises - Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Fiona Ferro - étaient allées s'imposer à Perth aux dépens de l'Australie au bout du double décisif (3-2).

La compétition par équipe féminine avait adopté le principe des duels domicile/extérieur en 1995. Depuis sa création en 1963 et jusqu'alors, elle se disputait sur une semaine, déjà, et se déplaçait d'année en année.

Budapest va accueillir la nouvelle phase finale jusqu'en 2022.

La composition des groupes

Groupe A: France, Russie, Hongrie

Groupe B: Australie, Bélarus, Belgique

Groupe C: Etats-Unis, Espagne, Slovaquie

Groupe D: République tchèque, Allemagne, Suisse

