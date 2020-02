NBA: Toronto invincible, Milwaukee impressionnant, Los Angeles intraitable

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les deux premiers de chaque Conférence ont joué lundi en NBA, Milwaukee et Toronto à l'est, Los Angeles et Denver à l'ouest, et tous se sont imposés.

Toronto invincible

Les Raptors, champions en titre, ont porté leur série de victoires à 15 en battant devant leur public Minnesota avec une pluie de points (137-126), malgré l'absence de dernière minute de Serge Ibaka, grippé, et toujours privés de Marc Gasol.

Pascal Siakam, en véritable gachette, a inscrit à lui seul un quart des points de son équipe (34). L'ailier fort camerounais a assorti sa performance individuelle de six paniers à trois points.

Malgré leur très mauvais classement (avant-derniers de la Conférence ouest), les Timberwolves ont tenu tête aux Raptors. En tête à la mi-temps (75-74), ils ont craqué dans le troisième quart-temps remporté 32-19 par Toronto.

"Nous avons notre lot de joueurs blessés cette saison, mais nous avons fini par nous y habituer et les gars continuent de se retrousser les manches sur le terrain", a déclaré l'entraîneur des Raptors Nick Nurse.

Milwaukee dans le dernier quart

Les Bucks, leaders de la Conférence est devant Toronto, ont placé un coup d'accélérateur dans le dernier quart-temps pour remporter face aux Kings de Sacramento (123-111) leur 46e victoire de la saison.

Privés de leur star Giannis Antetokounmpo, papa d'un petit garçon quelques heures avant la rencontre, Milwaukee, malmené, était encore derrière au score à la fin du troisième-quart (88-90). L'équipe a su alors réagir en infligeant à son adversaire un 35-21 dans le dernier quart.

En l'absence de leur vedette grecque, Khris Middleton et Eric Bledsoe --28 points et 8 passes décisives chacun-- ont porté leur équipe.

C'est la cinquième victoire de suite des Bucks, dont le ratio victoires (46)-défaites (7) cette saison est impressionnant.

"Nous avons vraiment l'impression d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il (Antetokounmpo) n'était pas là ce soir, mais nous pensons toujours que nous avons l'une des meilleures équipes de la Ligue", a déclaré, satisfait, Middleton après cette victoire difficile.

Les Lakers contrôlent

A Los Angeles, les Lakers ont contrôlé de bout en bout leur match contre Phoenix. LeBron James et ses coéquipiers ont remporté tous les quart-temps, pour mettre 25 points dans la vue (125-100) aux Suns.

Dans l'équipe des Lakers, qui continue de faire la course en tête à l'Ouest, Anthony Davis s'est illustré en marquant 25 points et en grappillant 10 rebonds, et le collectif a payé avec six joueurs à plus de 10 points.

Denver renversant

Derrière eux, les Nuggets ont conservé leur 2e place en arrachant la victoire (127-120) contre San Antonio.

Ca commençait pourtant à sentir le roussi pour Denver quand l'équipe s'est retrouvée menée de 14 points à la mi-temps, les Spurs creusant même un écart de 23 points dans le troisième-quart-temps.

Mais les Nuggets, emmenés par Nikola Jokic auteur de belles stats (19 pts, 13 p.d, 8 rbds), Jamal Murray (26 pts) et Paul Millsap (22 pts), sont ressorti alors de l'enfer.

Indiana-Brooklyn: au bout du suspense

Dans un match important dans la course aux plays-offs, Brooklyn est allé souffler la victoire aux Pacers dans l'Indiana, grâce à un panier de Spencer Dinwiddle, meilleure gâchette de son équipe avec 21 points, à cinq secondes du buzzer: 106-105 !

Ce succès, obtenu chez le 6e de la Conférence Ouest, est précieux pour les Nets. Il leur permet de conserver la 7e place de la Conférence Est en maintenant à distance Orlando, vainqueur d'Atlanta (135-126).

Rudy Gobert souverain au rebond

Rudy Gobert a brillé dans les rangs du Utah Jazz, en étant le meilleur rebondeur du match remporté contre Dallas (123-119) avec 16 prises. Cette victoire permet à la solide équipe de l'Utah de consolider sa 4e place dans une Conférence Ouest où les Mavericks, privés dans l'Utah de leur phénomène Luka Donkic, blessé à la cheville droite fin janvier, ne sont plus que 7es.

