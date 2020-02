Basket NBA: Lakers et Warriors valorisés à 4 milliards de dollars

Les équipes de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) ont généré des revenus de 8,8 milliards de dollars en 2019, un record, alors que les Lakers de Los Angeles et les Warriors de Golden State rejoignent les Knicks de New York parmi les franchises NBA dont la capitalisation dépasse 4 milliards de dollars, a annoncé le magazine Forbes ce 11 février 2020. Les revenus de la NBA ont augmenté de 10% l'an passé, selon la revue économique. Les Knicks sont pour la cinquième année de rang l'équipe à la plus haute capitalisation, à 4,6 milliards de dollars. Les Lakers de LeBron James (4,4 milliards) et les Warriors de Stephen Curry (4,3 milliards) suivent, au classement.