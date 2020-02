États-Unis: les footballeurs soutiennent les revendications des joueuses

Les footballeurs internationaux américains, dans un communiqué publié sur le site de l'Association des joueurs de l'équipe nationale des États-Unis, soutiennent leurs homologues féminines dans leur lutte pour l'égalité salariale, et remettent en cause l'intégrité de la Fédération américaine de football (US Soccer). Ils exigent que les footballeuses américaines reçoivent beaucoup plus que ce que leur a donné leur fédération jusqu'à présent. Vingt-huit joueuses de l'équipe nationale féminine des États-Unis, championne du monde 2019, ont déposé un recours collectif contre la politique de US Soccer, et un procès devrait commencer en mai.