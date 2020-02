Basket NBA : Kobe Bryant et sa fille ont été inhumés

La défunte star du basket Kobe Bryant et sa fille Gianna, morts le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère avec sept autres personnes, ont été inhumés en fin de semaine dernière au cours d'une cérémonie privée, près de Los Angeles, selon des médias américains. D'après les certificats de décès consultés par certains médias, comme le Los Angeles Times, les obsèques de l'ex-joueur des Lakers et de sa fille se sont déroulées au Pacific View Memorial Park, à Corona del Mar (Californie). La cérémonie privée a vraisemblablement été organisée dans le plus grand secret.