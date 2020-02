Tour de Colombie: 2e victoire d'étape pour Molano, Caicedo reste leader

Le Colombien Juan Sebastian Molano (c) remporte la 3e étape du Tour de Colombie devant son compatriote Edwin Avila (d), le 13 février 2020 à Sogamoso

Sogamoso (Colombie) (AFP)

Le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté jeudi sa deuxième victoire consécutive lors de la troisième étape du Tour de Colombie, l'Equatorien Jonathan Caicedo (Education First) restant en tête de cette course cycliste, l'une des principales d'Amérique latine.

Molano a franchi la ligne avec un temps de 3h57:00 à l'issue d'une boucle de 177,7 km et un spectaculaire sprint final, devant son compatriote Edwin Avila (Israel Cycling Academy).

Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), également colombien, est arrivé en troisième position à l'issue de cette étape entre les localités de Paipa et de Sogamoso (centre), à une altitude moyenne de 2.600 m.

"L'équipe comptait beaucoup sur moi et nous n'avons jamais douté. J'ai tenté un sprint le plus près possible (de l'arrivée), pas aussi long qu'hier parce que ces étapes (...) sont compliquées", a déclaré le vainqueur à la chaîne de télévision ESPN.

Molano, qui a récupéré d'une fracture au poignet droit en 2019, a remporté cette deuxième victoire après s'être imposé la veille grâce à une démonstration de force similaire.

Au terme de cette étape, l'Equatorien Jonathan Caicedo conserve la tête du classement général.

Les 169 km de la quatrième étape se courront vendredi entre Paipa et Santa Rosa de Viterbo, jusqu'au col de 3e catégorie de Malterias, à 2.732 m d'altitude.

Au total, 27 équipes, dont six de la catégorie World Tour, participent à cette troisième édition du Tour, qui se termine dimanche.

Egan Bernal, vainqueur du Tour de France l'an dernier, s'était imposé en 2018 pour la première édition, avant que son compatriote Miguel Angel Lopez ne lui succède en 2019.

- Classement de la 3e étape:

1. Sebastian Molano (COL/UAE) 3h57:00

2. Edwin Avila (COL/ISR) m.t.

3. Alvaro Hodeg (COL/DEC) m.t.

4. Julian Molano (COL/Selección Colombia-Andina) m.t.

5. Jhonatan Restrepo (COL/AND) m.t.

...

21. Egan Bernal (COL/INE) m.t.

112. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) à 1:14.

- Classement général après la 3e étape:

1. Jonathan Caicedo (ECU, EF1) 7h27:10

2. Sergio Higuita (COL, EF1) m.t.

3. Daniel Martinez (COL, EF1) m.t.

4. Tejay Van Garderen (USA, EF1) m.t.

5. Sebastian Molano (COL, UAE) à 0:40

...

9. Egan Bernal (COL/INE) à 0:46

81. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) à 2:22

