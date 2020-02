Volley: Tunisiens et Kényanes connaissent leurs programmes aux JO 2020

Les Tunisiens et les Kényanes, qui représenteront l’Afrique aux tournois masculin et féminin de volley-ball de Tokyo 2020, connaissent désormais leurs programmes aux Jeux olympiques. Les « Aigles de Carthage » débuteront face aux redoutables Brésiliens (25 juillet) avant d’enchaîner face aux Français (27 juillet), aux Américains (29 juillet), aux Argentins (31 juillet) et aux Russes (2 août). Les Kényanes, elles, joueront contre le Japon (26 juillet), la Corée du Sud (28 juillet), la Serbie (30 juillet), la République dominicaine (1er août) et le Brésil (3 août). Pour rappel, les quatre premiers de chaque poule disputeront les quarts de finale des JO 2020.