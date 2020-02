Boxe: Tyson Fury s’attend à une «guerre» face à Deontay Wilder

Texte par : RFI Suivre

« Je n’ai jamais été autant prêt et concentré sur un combat que ne le suis pour celui-ci », a assuré Tyson Fury avant son deuxième combat face à Deontay Wilder, prévu ce 22 février à Las Vegas (États-Unis). Le boxeur britannique, qui avait fait match nul face à l’Américain le 1er décembre 2018, s’attend à une « guerre » face au champion du monde des lourds WBC. Celui qu’on surnomme « The Gipsy King » est invaincu en 30 combats (29 victoires-1 nul) tandis que le tenant du titre présente un bilan de 42 succès et un nul. « Si je bats Deontay Wilder, je serai le meilleur poids lourd de mon époque », a conclu Fury.