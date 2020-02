Espagne: Nyom et Getafe, la surprise qui rêve de Ligue des champions

Publicité Lire la suite

Barcelone (AFP)

Un rideau de fer en Europe ? Allan Nyom, pilier franco-camerounais de l'impitoyable défense de Getafe, rêve d'emmener en Ligue des champions son équipe, troisième surprise de Liga avant de défier le FC Barcelone samedi.

"Ca pourrait être notre tour de vivre notre conte de fées cette saison! Qui sait ?", glisse le solide latéral droit né à Neuilly-sur-Seine dans un entretien à l'AFP.

Le beau songe de Getafe a déjà commencé: cinquième l'année dernière, le club de la banlieue de Madrid a confirmé cette saison, entre son podium provisoire et le 16e de finale de Ligue Europa à venir contre l'Ajax Amsterdam.

Tout ça avec le 12e budget du pays (63,8 M EUR), plus de dix fois moins que le Barça !

Comment "el Geta" est-il parvenu à se mêler à la bataille pour la Ligue des champions, promise aux quatre premiers, dans l'un des championnats les plus relevés du monde ?

"Je crois que notre première caractéristique, c'est que l'on travaille tous ensemble, on fait les efforts tous ensemble. C'est le plus important", a souligné l'international camerounais de 31 ans, formé à Nancy et passé par West Bromwich.

"Nous avons de bons joueurs, très techniques. Mais surtout, ces joueurs-là défendent aussi tous très bien. C'est la combinaison parfaite pour nous", a-t-il poursuivi.

Ce bloc défensif infranchissable a propulsé la formation banlieusarde au 3e rang du classement des meilleures défenses en Espagne, juste derrière l'Atlético et le Real Madrid. Et Getafe est également la 5e meilleure attaque, grâce à notamment Angel Rodriguez (9 buts, 2 passes en Liga) et Jaime Mata (8 buts, 3 passes).

- Griezmann et Messi avant la C1 -

Nyom, arrivé à Getafe l'été dernier, souligne aussi le travail du technicien José "Pepe" Bordalas, nommé en 2016 et qui parvient à rassembler les joueurs autour de son projet: "C'est un grand entraîneur. Il parle constamment avec nous et il est très exigeant au quotidien. Il a son style propre, et il est en train de prouver qu'il est très bon."

Avant de toucher du doigt son rêve de Ligue des champions, Getafe va pouvoir se jauger face à l'un des plus grands clubs d'Europe samedi, au Camp Nou.

Et Allan Nyom aura un sacré défi à relever face au champion du monde français Antoine Griezmann et le sextuple Ballon d'Or argentin Lionel Messi. "Quand il ne marque pas, il fait des passes décisives", résume en souriant le latéral droit au sujet de la "Pulga".

"Griezmann est un très bon joueur. Il a de grandes qualités, et à tout moment il peut faire la différence. Il faut anticiper et le suivre tout le match. Notre objectif, ce sera d'essayer de ne pas encaisser", avance le solide arrière droit.

Getafe, à sept points de son adversaire de samedi, le FC Barcelone, n'a jamais gagné au Camp Nou, et avait perdu à l'aller (2-0) en septembre. Mais depuis, le club s'est renforcé au point de vouloir jouer les trouble-fête parmi les géants Barça, Real et Atlético et de rêver de Ligue des champions.

"Cette saison, ça paraît encore plus difficile de se classer parmi les quatre premiers, mais on va essayer. Il reste encore beaucoup de matches, mais c'est vrai qu'on a une possibilité...", entrevoit déjà Allan Nyom, le regard tourné vers le ballon aux étoiles.

