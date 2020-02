Football: Pelé se veut rassurant au sujet de sa santé

Pelé, légende vivante du football, a tenu à rassurer ses admirateurs en assurant le 13 février 2020 qu'il allait « bien » après des propos de son fils affirmant qu'il vivait « reclus » et souffrait « d'une certaine forme de dépression ». « Merci pour vos prières et votre inquiétude, déclare le Brésilien dans un communiqué. Je vais bien. Je vais fêter mes 80 ans cette année. J'ai des bons jours et d'autres moins bons, c'est normal chez les gens de mon âge ». Pelé n'a qu'un rein depuis l'époque où il était encore joueur. Fin 2014, il avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.