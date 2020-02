Ligue 1: vainqueurs de Montpellier, Slimani et Monaco enchaînent et passent la cinquième

L'attaquant algérien de Monaco Islam Slimani (c) vient de marquer de la tête l'unique but du match contre Montpellier, le 14 février 2020 au stade Louis-II

Monaco (AFP)

Monaco s'est emparé de la 5e place de la Ligue 1 grâce à un nouveau but d'Islam Slimani, qui a offert la victoire sur son rival Montpellier (1-0), vendredi soir en ouverture de la 25e journée.

De retour en grâce après avoir souhaité quitter le club au mercato hivernal, Islam Slimani a donc, après avoir donné la victoire à Amiens (2-1) le week-end dernier, été une fois encore le héros des Rouge et Blanc.

Avec neuf buts inscrits et huit passes décisives en 16 matches de L1, il redevient un homme central pour la fin de saison de l'équipe du Rocher.

Avec 38 points, Monaco pointe désormais à trois unités de Rennes, 3e du classement, qui se déplace à Reims dimanche et à deux points de Lille, 4e, qui reçoit Marseille dauphin, également dimanche.

Tout est donc désormais possible pour les hommes de Robert Moreno, qui viennent d'enchaîner trois victoires consécutives en championnat, et qui ont podium dans leur ligne de mire. Eux qui vivotaient en deçà de la 10e place il y a trois journées...

Pourtant, comme contre Angers (1-0) et à Amiens (2-1), tout n'a pas été simple. Après le but de Slimani d'une belle tête smatchée sur leur premier corner de la rencontre (1-0, 52e), les Monégasques ont défendus. Plutôt bien d'ailleurs, excepté sur un gros cafouillage dans la surface où Kamil Glik a eu du mal à ramener de l'ordre (66e).

- Malgré la défaite, Montpellier a fait son match -

Monaco a aussi tenter de contrer. Comme sur cette dernière opportunité où Wissam Ben Yedder, le joueur le plus technique sur le terrain, a servi Keita Baldé, tout juste entré en jeu mais pas précis pour autant (90e).

Ou encore sur ce débordement de Ruben Aguilar que Ben Yedder a remis pour Tiemoué Bakayoko. Le missile de milieu s'est écrasé sur la transversale (70e) de Dimitry Bertaud, gardien remplaçant de Geronimo Rulli.

Car même en se déplaçant sans son gardien titulaire, ni son avant-centre Andy Delort, Montpellier a fait son match en Principauté.

D'ailleurs, selon les chiffres de la LFP, en première période, Monaco a eu moins la possession (48%), gagné moins de duels et fait moins de passes que son adversaire.

Les Pailladins et Florent Mollet se sont même illustrés les premiers. Benjamin Lecomte a veillé (6e). Puis Glik a taclé avec autorité Jordan Ferri (25e)

Puis le talent offensif monégasque a failli faire la différence. Mais Slimani (27e, 33e et 34e) puis Aleksandr Golovin (27e), et Stevan Jovetic (38e et 45e+2) ont été maladroits.

Après la pause, il a donc suffi d'une tête de Slimani, "ma meilleure arme", dit-il, pour offrir à Monaco des raisons d'espérer en un futur européen...

