Football: avant de défier Dortmund, le PSG concède un nul fou à Amiens

L'Amiens SC d'Alexis Blin et le PSG de Julian Draxler se sont neutralisés (4-4), en Ligue 1 le 15 février 2020. Pascal Rossignol/Reuters

Pour son dernier match avant d'aller affronter le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des champions (le 18 février), le Paris Saint-Germain s'est fait très peur sur le terrain d'Amiens, samedi 15 février. Avec une équipe largement remaniée, le leader, privé de Kylian Mbappé et de Neymar notamment, a été mené 0-3 après des buts de Sehrou Guirassy à la 5e, Gaël Kakuta à la 29e et Fousseni Diabaté à la 40e, avant de se reprendre. Ander Herrera a réduit l'écart face à l'avant-dernier (45e), puis les Parisiens ont effacé leur déficit en seconde période. Le jeune Tanguy Kouassi, 17 ans, a signé un doublé de la tête (60e, 65e), puis Mauro Icardi a cru inscrire le dernier but du match (74e). Mais dans le temps additionnel, Seherou Guirassy a arraché l'égalisation des Samariens (90+2e). Les deux équipes se séparent ainsi sur un match nul avec un score impressionnant au stade de la Licorne (4-4).