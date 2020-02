Ski alpin: victoire d'Alice Robinson sur le géant de Kranjska Gora

Publicité Lire la suite

Kranjska Gora (Slovénie) (AFP)

En l'absence de Mikaela Shiffrin, la Néo-Zélandaise Alice Robinson a remporté samedi le géant de Coupe du monde de ski alpin de Kranjska Gora (Slovénie), sa 2e victoire en carrière à 18 ans.

Impressionnante d'engagement, Robinson a devancé la Slovaque Petra Vlhova de 34 centièmes et deux skieuses ex æquo sur la 3e marche du podium: la Suissesse Wendy Holdener et la Slovène Meta Hrovat à 1 sec 59.

Tessa Worley, de retour à la compétition après une opération du genou droit en janvier, termine 9e et première Française à 2 sec 18.

L'Américaine Mikaela Shiffrin, absente en Slovénie à la suite du décès de son père la semaine dernière, reste en tête du classement général avec 113 points d'avance sur l'Italienne Federica Brignone, 8e à Kranjska Gora.

© 2020 AFP