XV de France: les 14 renforts sans surprises, avec Atonio et Mauvaka

Publicité Lire la suite

Cardiff (Royaume-Uni) (AFP)

La navette continue: la liste des 14 joueurs qui rejoindront après ce week-end les 28 déjà retenus par le XV de France pour préparer la 3e journée des Six nations au pays de Galles a été annoncée, samedi, par le sélectionneur Fabien Galthié.

C'est désormais le deal entre la Fédération et la Ligue. En cas de week-end de Top 14, le XV de France version Fabien Galthié peut retenir 28 joueurs pour préparer le prochain match du Tournoi - en l'occurrence le samedi 22 à Cardiff - alors que 14 sont provisoirement disponibles pour jouer en club.

Passée la journée de Top 14, qui propose ce week-end des chocs entre Bordeaux et Lyon samedi et entre le Racing 92 et Toulouse dimanche, 14 joueurs viendront à nouveau étoffer le XV de France pour former un large groupe de 42 Bleus cher à Galthié et au manager Raphaël Ibanez.

Ainsi, l'équipe victorieuse de l'Angleterre et de l'Italie accueillera à nouveau à Marcoussis, après ce week-end de championnat, 14 noms, pour la plupart des "revenants" déjà présents lors des précédentes réunions.

Le pilier rochelais Uini Atonio fait figure de seul joueur d'expérience (29 ans, 32 sélections) dans ce groupe de 14 renforts, qui compte aussi le talonneur toulousain Peato Mauvaka, préféré au Racingman Teddy Baubigny pour être le 3e joueur au talon derrière Camille Chat, de retour de blessure, et Julien Marchand.

L'arrière Kylan Hamdaoui, touché à une cheville la semaine dernière et qui a déclaré forfait contre l'Italie, est de retour pour espérer une première sélection au pays de Galles.

Les 14 joueurs qui rejoignent le groupe du XV de France après la journée de Top 14:

Uini Atonio (29 ans, 32 sélections, Stade Rochelais), Louis Carbonel (20 ans, 0 sélection, Toulon), Cyril Cazeaux (25 ans, 0 sélection, Bordeaux-Bègles), Gervais Cordin (21 ans, 0 sélection, Toulon), Baptiste Couilloud (22 ans, 3 sélections, Lyon), Lester Etien (24 ans, 0 sélection, Stade Français), Killian Geraci (20 ans, 0 sélection, Lyon), Kylan Hamdaoui (25 ans, 0 sélection, Stade Français), Julien Heriteau (25 ans, 0 sélection, Toulon), Peato Mauvaka (23 ans, 3 sélections, Toulouse), Sekou Macalou (24 ans, 1 sélection, Stade Français), Arthur Retière (22 ans, 0 sélection, Stade Rochelais), Yvan Reilhac (24 ans, 0 sélection, Montpellier), Selevasio Tolofua (22 ans, 0 sélection, Toulouse)

La liste des 28 joueurs restés à Marcoussis :

Premières lignes: Cyril Baille (Stade Toulousain, 26 ans, 19 sélections), Demba Bamba (Lyon, 21 ans, 9 sélections), Camille Chat (Racing 92, 24 ans, 26 sélections), Jean-Baptiste Gros (Toulon, 20 ans, 0 sélection), Mohamed Haouas (Montpellier, 25 ans, 2 sélections), Julien Marchand (Stade Toulousain, 24 ans, 4 sélections), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles, 27 ans, 35 sélections)

Deuxièmes lignes: Bernard Le Roux (Racing 92, 30 ans, 39 sélections), Boris Palu (Racing 92, 23 ans, 2 sélections), Romain Taofifenua (Toulon, 29 ans, 15 sélections), Paul Willemse (Montpellier, 27 ans, 5 sélections)

Troisièmes lignes: Grégory Alldritt (La Rochelle, 22 ans, 13 sélections), Dylan Cretin (Lyon, 22 ans, 0 sélection), François Cros (Stade Toulousain, 25 ans, 4 sélections), Charles Ollivon (cap, Toulon, 26 ans, 13 sélections), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles, 21 ans, 2 sélections)

Demis de mêlée: Antoine Dupont (Stade Toulousain, 23 ans, 22 sélections), Baptiste Serin (Toulon, 25 ans, 34 sélections)

Demis d'ouverture: Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 21 ans, 3 sélections), Romain Ntamack (Stade Toulousain, 20 ans, 14 sélections)

Centres: Gaël Fickou (Stade Français, 25 ans, 53 sélections), Virimi Vakatawa (Racing 92, 27 ans, 22 sélections), Arthur Vincent (Montpellier, 20 ans, 2 sélections)

Ailiers: Gabriel Ngandebe (Montpellier, 22 ans, 0 sélection), Damian Penaud (Clermont, 23 ans, 16 sélections), Teddy Thomas (Racing 92, 26 ans, 18 sélections)

Arrières: Anthony Bouthier (Montpellier, 27 ans, 2 sélections), Thomas Ramos (Stade Toulousain, 24 ans, 9 sélections)

© 2020 AFP