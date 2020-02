Basket: émotion et hommage, un All-Star Game à la mémoire de Kobe Bryant

À l'occasion du All-Star Game 2020, qui a lieu à Chicago le 16 février, la NBA rend un nouvel hommage à Kobe Bryant, décédé le 26 janvier. Le All-Star Game MVP Award, trophée décerné au meilleur joueur du All-Star Game, est rebaptisé Kobe Bryant Award. Dans la « windy city », la légende du basket et sa fille sont dans les esprits de tous.

Le All-Star Week-End de la NBA, événement annuel majeur du basket nord-américain, est spécial en cette année 2020 à Chicago (Illinois). Difficile d'avoir l'esprit totalement à la fête dans cette ville pourtant férue de basket depuis notamment le passage d'un certain Michael Jordan aux Bulls. L'atmosphère est encore lourde sur la planète de la balle orange. Le All-Star Week-End 2020 se tient seulement trois semaines après les morts tragiques de Kobe Bryant (à l'âge de 41 ans), de sa fille Gianna (13 ans) et de sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère.

Avant le All-Star Game, le fameux match réunissant les meilleurs joueurs de la NBA, prévu dimanche 16 février, un hommage spécial est rendu à la légende des Lakers de Los Angeles.

Adam Silver : « Kobe Bryant est synonyme du All-Star de la NBA et en incarne l’esprit »

Le All-Star Game MVP Award, trophée récompensant le meilleur joueur du All-Star Game, portera désormais le nom de Kobe Bryant MVP Award. « Kobe Bryant est synonyme du All-Star de la NBA et incarne l'esprit de cette célébration mondiale de notre sport. Il a toujours saisi l'occasion de se mesurer aux meilleurs parmi les meilleurs et de jouer au plus haut niveau pour des millions de fans à travers le monde », a déclaré Adam Silver, président de la NBA.

Commissioner Adam Silver has officially announced that the NBA All-Star Game MVP Award has been permanently renamed for the four-time All-Star MVP, Kobe Bryant. pic.twitter.com/VhSgpvkqOP Los Angeles Lakers (@Lakers) February 16, 2020

En 20 saisons de NBA, Kobe Bryant a participé au All-Star Game à 18 reprises, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus sélectionné après Kareem Abdul-Jabbar (19 sélections). Celui que l'on surnommait « Black Mamba » a été sacré quatre fois meilleur joueur du All-Star Game, en 2002, 2007, 2009 et en 2011 (co-MVP avec Shaquille O'Neal), à égalité avec Bob Pettit (1956, 1958, 1959 co-MVP avec Elgin Baylor et 1962).

Giannis Antetokounmpo : « Il a toujours été là pour moi »

Durant tout le All-Star Week-End, de nombreux hommages sont rendus à Kobe Bryant et sa fille Gianna. Les membres de l'équipe de LeBron James, la Team LeBron, porteront tous le numéro 2, celui de Gianna. Les membres de l'équipe de Giannis Antetokounmpo, la Team Giannis, évolueront avec le numéro 24, celui de Kobe durant les dix dernières saisons de sa carrière (il portait le numéro 8 de 1996 à 2006, ndlr).

Le Grec d'origine nigériane a eu quelques mots pour les disparus : « Porter le numéro 24 pendant que LeBron porte le numéro 2 est un grand honneur. Je ne voudrais pas représenter Kobe et Gigi d'une autre façon. »

Fresque murale en l'honneur de Kobe Bryant, non loin du United Center de Chicago, où se tient le All-Star Week-End 2020 de la NBA. Brendan O'Brien/Reuters

Giannis Antetokounmpo, 25 ans et MVP NBA 2019, a livré un hommage appuyé à Kobe Bryant en le dépeignant comme « le Michael Jordan de (notre) génération ». « C'est un mec qui m'a encadré au cours des dernières années de ma carrière, un mec qui a toujours été là pour moi. Que ce soit en saison régulière ou en playoffs, c'est un mec qui me disait que chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je pourrais le contacter, et il était littéralement toujours là pour moi. Si j'avais besoin de quelque chose, il me répondait par SMS ou me rappelait. Quand je grandissais, il était mon idole. Il faisait partie de ces gars qui ont tellement rendu au jeu, tellement rendu aux joueurs. »

La décision de la NBA de renommer le All-Star Game MVP Award au nom de Kobe Bryant ne sera peut-être pas le seul hommage fort de la ligue. Depuis la disparition du « Black Mamba », une pétition, soutenue par de nombreux jours, a déjà recueilloi plus de trois millions de signatures. Elle a pour but de convaincre la NBA de changer son logo, sur lequel apparaît, depuis 1969, la silhouette de Jerry West. Beaucoup militent pour que la silhouette d'un autre Angelinos représente la NBA désormais : celle de Kobe Bryant.