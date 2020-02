Top 14: Bordeaux en tête, Paris respire, le Racing ambitieux

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Chassé-croisé en tête et en queue de Top 14: Bordeaux-Bègles a repris à Lyon la place de leader, que les deux clubs se disputent depuis le début de saison, et le Stade Français a laissé la lanterne rouge à Agen.

En remportant le choc contre Toulouse (30-27) en clôture de la 15e journée, le Racing a pris la 3e place, son meilleur classement de la saison. Après deux week-end sans Top 14 pour cause de Six nations, cette journée a en tout cas confirmé la densité du championnat, avec huit équipes en lice pour six places qualificatives pour la phase finale.

. Tout bonus pour Bordeaux

"Je n'ai pas eu peur mais un peu quand même": la phrase du manager de Bordeaux-Bègles Christophe Urios résume mieux le match entre les deux premiers du classement que le score lui-même, 37-19. Les Girondins, entrés trop tendrement dans ce choc contre le LOU, ont bataillé pour trouver les ressources pour gagner et... prendre le bonus offensif en fin de match grâce à deux essais dans les dix dernières minutes de Seta Tamanivalu et de Santiago Cordero.

L'Union (1er, 52 pts) reprend donc la tête de ce Top 14 avec trois points d'avance sur Lyon et confirme qu'elle réalise sa meilleure saison en Top 14. Pour continuer à rêver, enfin, d'accéder à la première phase finale de son histoire.

Le tout en restant dans les deux premiers et en se hissant directement en demi-finales? La route est encore longue, mais Bordeaux, et Lyon, forment décidément un duo inédit qui ne se quitte plus et qui compte encore de la marge sur ses poursuivants.

. Le Racing au top, Toulouse hors des 6

Dixième à l'issue de la 11e journée, le Racing monte ce dimanche sur le podium. Les hommes de Laurent Travers sont sur une série de cinq victoires d'affilée, de quoi nourrir des ambitions avant le déplacement au LOU, dimanche prochain.

Diminué par l'absence de six internationaux français - cinq pour le Racing -, Toulouse (8e, 35 pts) a perdu sa place dans les six. Même s'il reste au contact, le Stade paie une saison où il n'a que très rarement pu disposer de son effectif au complet, obligeant dimanche l'entraîneur Ugo Mola a imaginer une charnière Sébastien Bézy - Cheslin Kolbe, à l'ouverture.

Si Kolbe a réalisé un grand match à Nanterre, avec notamment un 4/5 face aux poteaux, "l'imagination a des limites" a avancé Mola, qui sait que, désormais, chaque match sera important dans la course finale.

. Toulon, Clermont et Montpellier gardent le cap

Quatrième, Toulon (40 pts) a commencé l'ère post Mourad Boudjellal, qui n'est officiellement plus président, par une victoire sans bonus et sans briller (34-17) contre Brive. Suffisant pour s'installer durablement dans les six ? Pas sûr: seul quatre points séparent le RCT de Montpellier, 7e.

Car, s'ils ne sont pas installés, Clermont comme Montpellier ne sont pas largués. Tous deux ont dû lutter pour s'imposer, à Pau dans les derniers instants pour les Auvergnats (23-20) et contre Bayonne à domicile pour les Héraultais (31-29). Au classement, l'ASM et le MHR restent collés avec 36 points chacun, à la 6e place, qualificative, et 7e place, éliminatoire. Aucun point d'écart, mais un monde de différence.

. Paris libéré, La Rochelle dépité

A nouveau, le Stade Français sort des abysses. Avec une courte victoire (21-20) contre La Rochelle (5e, 38 pts), qui se contentera faute de mieux du bonus défensif, les Parisiens ne sont plus derniers et grimpent à la 12e place devant Pau et Agen, nouveaux barragiste et dernier.

Paris est la 7e meilleure équipe lors des cinq dernières journées, avec trois victoires, dont une de prestige contre le tenant du titre Toulouse. Enfin des résultats à la mesure de leur puissance financière (plus gros budget), depuis la reprise en main, sous la houlette du duo d'entraîneurs Laurent Sempéré et Julien Arias et du directeur général Thomas Lombard.

Des soldats roses qui n'oublient pas, cependant, que le combat contre les Maritimes était virtuellement perdu à la sirène, avant l'essai de Nicolas Sanchez. Providentiel.

© 2020 AFP