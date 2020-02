Foot: Iker Casillas candidat à la présidence de la fédération espagnole

Ancien gardien et capitaine de l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010, Iker Casillas (38 ans), a annoncé lundi 18 février être candidat à la présidence de la fédération espagnole (RFEF) en 2020. « Oui, je me présenterai à la présidence de la RFEF quand les élections seront convoquées. Ensemble, nous allons repositionner notre fédération à la hauteur du meilleur football du monde: celui d'Espagne », a écrit Casillas sur son compte Twitter. « J'ai informé de cette décision le président de mon club, le FC Porto, à qui je ne peux qu'exprimer mes plus sincères remerciements », a ajouté l'ancien portier du Real Madrid (1999-2015), qui semble donc se diriger vers une retraite sportive. Victime d'un infarctus en mai 2019 alors qu'il évoluait sous les couleurs du FC Porto depuis 2015, Casillas a intégré le staff de son équipe pendant sa convalescence, sans annoncer formellement qu'il raccrochait les crampons. Il n'a plus rejoué en match officiel depuis.