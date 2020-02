XV de France: retour de Raka, cinq changements dans le groupe

L'ailier de Clermont, Alivereti Raka (c), lors du match de Coupe d'Europe face à Ulster, au stade Michelin, le 11 janvier 2020

Paris (AFP)

Cinq blessés: c'est le bilan lundi après la journée de Top 14 dans le groupe des 42 Bleus, dans lequel Alivereti Raka fait son retour, pour préparer le match des Six nations contre le pays de Galles samedi.

Il faisait partie des absents de la première liste de Fabien Galthié, mais le sélectionneur l'avait dit, les absents "ne sont pas loin": ainsi, l'ailier clermontois d'origine fidjienne Alivereti Raka (25 ans, 4 sélections), deux fois titulaire à la Coupe du monde au Japon, réintègre le groupe France réuni à Marcoussis.

Parmi les cinq changements confirmés lundi par le staff du XV de France, il fait figure de seul joueur avec une expérience en Bleu et remplace le Toulonnais Julien Hériteau (25 ans, 0 sélection), victime d'une luxation à une épaule.

Les autres renforts sont le demi de mêlée Maxime Lucu (26 ans, 0 sélection, Union Bordeaux Bègles), le deuxième ligne Guillaume Ducat (23 ans, 0 sélection, Aviron Bayonnais), le troisième ligne Baptiste Delaporte (22 ans, 0 sélection, Castres Olympique) et l'ailier Lucas Tauzin (21 ans, 0 sélection, Stade Toulousain Rugby).

Ils remplacent respectivement le Lyonnais Baptiste Couilloud (22 ans, 3 sélections), atteint d'une gastro, le Bordelais Cyril Cazeaux (25 ans, 0 sélection), blessé à la cheville, le Parisien Sekou Macalou (24 ans, 1 sélection), blessé à la hanche, et un aure élément du Stade Français, Lester Etien (24 ans, 0 sélection), victime d'un problème musculaire.

Pendant que 28 joueurs sont restés à Marcoussis ce week-end pour préparer la 3e journée des Six nations, après les victoires contre l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22), 14 joueurs les ont rejoint pour cette semaine d'entraînement, avant l'annonce de la liste des 23 jeudi et le départ pour Cardiff ce même jour.

