Football Iker Casillas prend sa retraite sportive

Texte par : RFI Suivre

Le gardien Iker Casillas, qui n'a plus rejoué avec Porto depuis un infarctus en mai 2019, a choisi de prendre sa retraite sportive pour se consacrer à sa candidature à la présidence de la fédération espagnole. Âgé de 38 ans, il avait annoncé lundi 17 février sur son compte Twitter qu'il serait candidat à la présidence de la fédération. Ce mardi 18 février, le président du club de Porto Pinto da Costa a déclaré : « Avant de lancer sa candidature, Iker Casillas a tenu à venir me voir à Porto pour me communiquer sa décision qu'il mettrait fin à sa carrière. » Après 25 années passées au Real, Casillas avait rejoint Porto en 2015. Il y a remporté le Championnat du Portugal en 2018 et dépassé les 150 rencontres sous les couleurs des « Dragons ». L'emblématique gardien est une figure du sport espagnol depuis le triplé historique Euro-Mondial-Euro réussi par la Roja entre 2008 et 2012.